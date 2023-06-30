Людина-смолоскип: чоловік побив 2 світові рекорди пробігши майже 273 метри у вогні (відео)

Одягнувши захисний костюм, Джонатан Веро пробіг 272,25 метра, будучи охопленим полум'ям, побивши попередній рекорд у 204,23 метра. Чоловік провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи витривалість, вибухову силу і дихання.

39-річний французький пожежник Джонатан Веро, підкорив світовий рекорд, здійснивши найдовший забіг із повним спалюванням тіла без кисню. Про це пише Guinness World Records.

Одягнувши захисний костюм, Джонатан пробіг 272,25 метра, будучи охопленим полум'ям, побивши попередній рекорд у 204,23 метра. При цьому він також побив рекорд найшвидшого спринту на 100 метрів без кисню з повним згорянням тіла, показавши час у 17 секунд, що на 7,58 секунди швидше за попередній кращий результат. Обидва рекорди раніше належали Ентоні Бріттону (Велика Британія).

Видання зазначає, що рекорд із бігу з повним спалюванням тіла без кисню на найдовшу дистанцію є вельми конкурентним і з 2009 року переходив із рук у руки сім разів. Джонатан пробіг більш ніж утричі далі, ніж Кіт Малкольм (Велика Британія), коли він спочатку встановив цей рекорд 14 років тому.

Крім того, що Джонатан є пожежником, він також професійний каскадер. Чоловік каже, що у нього завжди була пристрасть до вогню, і він ніколи не переставав гратися з ним із самого дитинства.

Джонатан ділить свій час між гасінням пожеж і проведенням вогняних шоу, під час яких він займається такими речами, як жонглювання вогнем, поїдання вогню і стає "людиною факелом", підпалюючи все своє тіло.

Пожежник намагався встановити ці рекорди, тому що йому подобається розширювати межі, і він хотів "відкрити двері знаменитої Книги рекордів Гіннесса". Веро також хотів довести самому собі, що він завжди може піти далі як "артист вогню".

Джонатан провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи витривалість, вибухову силу і дихання.

Раніше Фокус писав, що чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Даріо Гамбарін використовував поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп і Барак Обама.

Також повідомлялося, що в Дубаї продали автомобільний номер за рекордні 15 мільйонів доларів. На номерному знаку тільки одна цифра "7". Покупець побажав залишитися невідомим.