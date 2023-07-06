Думали, що це вигадка: експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ" (відео)

Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.

Сотні років тому Франсіско де Бургоа, домініканський священник, розповів історію про групу іспанських місіонерів, які досліджували руїни стародавньої церкви в Оахаці, Мексика. Чоловік стверджував, що вони виявили підземний храм із великою системою тунелів і чотирма з'єднаними між собою камерами. Про це пише Maimi Herald.

У трьох із цих чотирьох камер знаходилися гробниці первосвященників і царів, але четверта була більш загадковою. Усередині останньої камери були двері в печеру, яка вела глибоко під землю, настільки глибоко, що місцеві жителі вірили, що в ній знаходиться вхід у підземний світ, також відомий як Ліобаа.

Видання зазначає, що Бургоа сказав, що місіонери запечатали всі входи в підземні печери. Відтоді залишилися тільки палаци та церква. Нещодавно група археологів і експертів проводила велике дослідження цього місця і, можливо, виявила легендарну камеру.

Геофізичні методи допомогли виявити порожнечі, які могли бути підземними камерами і тунелями Фото: Yahoo.News

Дослідницька група Project Lyobaa використовувала різні геофізичні методи для сканування ділянки та виявила кілька підземних порожнеч і аномалій, які узгоджуються з історичними розповідями про систему камер, ідеться у пресрелізі проєкту ARX від 10 червня.

Місцезнаходження Мітли

Мітла — одна з найвідоміших руїн Мексики, згідно з Britannica. Експерти вважають, що вона була створена як священне місце поховання приблизно до 900 року н.е. народом сапотеків.

Об'єкт складається з п'яти основних груп споруд, включно з групою церков, де, за переказами, знаходиться вхід у підземний світ. Мітла розташована в штаті Оахака, що приблизно за 315 миль на південний схід від Мехіко.

Велика підземна система

Команда археологів заявила, що їхні знахідки підтверджують наявність великої системи камер і тунелів під церковними спорудами.

За словами вчених, їхнє дослідження виявило велику порожнечу безпосередньо під головним вівтарем руїн католицької церкви, де, за переказами, розташована прихована підземна камера. Порожнеча простягається в північно-західному і західному напрямку і, мабуть, пов'язана з іншою аномалією, розташованою безпосередньо на північ від церкви.

Дослідження також виявило два проходи зі сходу на захід, з'єднані з порожнечею. За словами археологів, ці проходи знаходилися на глибині від 16 до 26 футів під землею.

Експерти також заявили, що виявили можливий заблокований вхід під головним вівтарем католицької церкви. Ці знахідки набагато складніші за прості підземні камери, які існують в інших частинах ділянки. Їхня глибина і спрямованість вказують на те, що вони, можливо, спочатку не були пов'язані з наземними будівлями.

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