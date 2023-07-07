Дзвонили з незнайомого номера: чоловік ледь не втратив виграний особняк за 3,5 млн фунтів

Вілл Сатерлі працював у саду, коли його телефон кілька разів задзвонив від невідомого номера. Чоловік не хотів брати слухавку, але був радий, що все-таки відповів. Під час розмови він дізнався, що переміг у розіграші призу "Будинок за мільйон фунтів".

У Великій Британії 40-річний Вілл Сатерлі ледь не втратив величезну суму грошей, яка змінила його життя, через те, що не взяв слухавку. Про це пише Daily Star.

Батько двох дітей отримав величезний будинок вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів під час масштабної лотереї, але був за крок від того, щоб втратити свій виграш.

Після купівлі квитка Omaze за 35 фунтів стерлінгів чоловік із Кардіфа, який до цього вигравав тільки шість тістечок у вікторині в питних закладах, ледве не втратив свій приз, коли телефон продовжував дзвонити, а він не відповідав.

Британець отримав новий будинок у Котсуолдсі під час розіграшу призу "Будинок за мільйон фунтів". Чоловікові також дали грошовий бонус у розмірі 100 000 фунтів стерлінгів. З цим будинком він може чинити на свій розсуд — здавати в оренду, продавати або жити. Здача в оренду може принести йому, за словами місцевих агентів з нерухомості, до 10 000 фунтів стерлінгів на місяць.

Британець отримав новий будинок у Котсуолдсі під час розіграшу призу "Будинок за мільйон фунтів" Фото: SWNS

Чоловік, його дружина Керрі та двоє їхніх синів, 4 і 7 років, живуть у столиці Уельсу вже 13 років, і тепер їм доведеться прийняти рішення про те, що робити зі світлим, просторим будинком з вікнами від підлоги до стелі.

"Я працював у саду і був весь у трісках, коли побачив кілька пропущених дзвінків. Я майже проігнорував їх, але радий, що не зробив цього. Це був дзвінок від Omaze, щоб повідомити мені, що я виграв приз. Коли приїхала команда, я не міг усвідомити, що я дійсно виграв головний приз. Це було так нереально", — розповів Вілл.

Пара зізналася, що не знала, що робити дізнавшись, що вони виграли нерухомість площею 4 250 кв. футів Фото: колаж Фокус

Сімейна пара зізналася, що не знала, що робити дізнавшись, що вони виграли нерухомість площею 4 250 кв. футів.

"Ми не знали, як краще відсвяткувати, оскільки все ще були шоковані, тому ми просто запросили кількох друзів, взяли піцу на винос і випили пляшку-другу шампанського. Тієї ночі я постійно перевіряв електронну пошту, щоб переконатися, що мені все це не привиділося. Зрештою я не зміг заснути й о 4 ранку повернувся на вулицю, щоб закінчити садівництво!" — пояснив британець.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв $55 млн і понад 10 років приховував приз від сім'ї. Сума, що змінила життя чоловіка, поставила б його в один ряд з найбагатшими людьми планети, але, попри набуте багатство, він сказав, що купив тільки "нову вантажівку і будинок".

Також повідомлялося, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку із сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ганс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.