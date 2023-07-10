"День летючих мурах": 1,5-кілометровий рій комах налякав людей

Рій, схожий на дощ, викликав шквал активності в соціальних мережах. Люди повідомляли про його появу й ділилися своїми враженнями. Феномен "дня летючої мурахи" відбувається до певного часу в літні місяці, коли комахи підіймаються у небо в пошуках пари.

У Великій Британії рій летючих мурах завдовжки в милю (1,6 км) був зафіксований метеорологічним радаром на південному узбережжі. Про це пише Sky News.

Метеорологічне управління зафіксувало це незвичайне явище в п'ятницю 7 липня та попередило людей, що найближчими днями можна очікувати збільшення кількості комах. У міру того, як вони почали з'являтися по всій Великій Британії, налякані люди почали писати про них у соціальних мережах, стверджуючи, що це "день летючих мурах".

У метеорологічній компанії пояснили, що спостереження крилатих комах не є чимось моторошним. Саме цієї пори року вони зазвичай і з'являються. Комах видно на радарі подібно до того, який вигляд мають опади. У Met Office можна перевірити свої метеорологічні датчики й уточнити, йде дощ чи літають мурахи.

За словами синоптика Саймона Партриджа, ці істоти рідше літають під час дощу, і синоптикам важче визначити, що це.

"Щороку приблизно в цей час ми фіксуємо їх на радарі дощу. Зараз це важко визначити, бо в нас дуже багато злив, і мурахи схожі на опади. Коли в нас ідуть дощі, вони не так часто літають. Зазвичай ми помічаємо їх у південних районах Великої Британії. Сьогодні ми не бачили жодних роїв, але це не означає, що їх немає. Їх помітили на радарі в п'ятницю. Тоді було набагато сухіше, і їх було легше помітити. Їх видно на відстані кількох миль. У п'ятницю це було близько кілометра. Це цікаве явище, яке завжди відбувається в цю пору року та зазвичай триває близько тижня".

Рій, схожий на дощ, викликав шквал активності в соціальних мережах Фото: Met Ofiice

Мурашок, які літають, можна помітити, коли самці та нові королеви залишають гніздо, щоб злучитися, до того ж у багатьох мурашниках це відбувається в один і той самий день. За даними Королівського біологічного товариства, мурашиний день не завжди один: у період з червня до вересня приблизно в 96% днів можна спостерігати летючих мурашок у їхніх роях.

Коли погодні умови сприятливі для летючих мурах, вони можуть постійно перебувати в небі протягом кількох тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром із долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що хлопчик виявив рештки доісторичного молюска. Дев'ятирічний мисливець за скам'янілостями зробив відкриття всього свого життя, коли натрапив на амоніта віком 200 мільйонів років.