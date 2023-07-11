Бачили вже не вперше: турист випадково "зняв НЛО", роблячи селфі в пустелі (фото)

Турист розповів, що протягом кількох тижнів не помічав загадкового об'єкта на задньому плані свого знімка. Тепер він вважає, що це може бути НЛО.

У Мексиці турист Раміро Наварро робив селфі на тлі піщаних дюн у пустелі та випадково сфотографував імовірний НЛО. Про це пише The Mirror.

За словами чоловіка, він не помічав загадковий об'єкт на задньому плані своєї фотографії протягом кількох тижнів. Він зробив знімок під час відвідування дюн Більбао в штаті Коауїла, Мексика.

"Кілька тижнів тому я побував у дюнах Більбао. І що ви думаєте? Вони мене бачили і не забрали", — підписав своє фото Наварро в соцмережах.

На задньому плані на горизонті видно ймовірний інопланетний літак.

Люди швидко почали ділитися своїми здогадками в коментарях під фото, зазначаючи, що бачили цей об'єкт у небі вже не вперше Фото: Jam Press

Люди швидко почали ділитися своїми здогадками в коментарях, зазначаючи, що бачили цей об'єкт у небі вже не вперше.

"Я знаю людей поблизу, які бачили його на греблі, вже кілька разів", — написала одна жінка.

Це сталося після того, як мисливець за інопланетянами зробив нові знімки, на яких зображено НЛО, що ширяє над сільською місцевістю Девона (Велика Британія).

За словами Джона Мунера, який сфотографував дивне явище в червні, на моторошних знімках зображена "інопланетна літаюча тарілка". Він сканував небо в пошуках інопланетян, коли побачив таємничого гостя над гирлом річки Тигн.

"Блиск світла миттєво привернув мою увагу, коли з хмари з'явилося щось металеве. Я був абсолютно приголомшений побаченим. Це була безпомилково літаюча тарілка з двома чорними прямокутними вікнами в купольній частині та чотирма чорними отворами в нижній частині конструкції. Навколо неї також виднілося силове поле" — заявив британець.

Джон зміг зафіксувати потойбічні явища на свою цифрову камеру Nikon P900.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер таємниче зник після того, як знайшов приховану печеру поруч із Зоною 51. Ютубер Кенні Віч, який стверджував, що знайшов загадкове місце поруч із зоною 51. Чоловік встиг тричі вирушити до нього, перш ніж зник у листопаді 2014 року. Підписники просили його не повертатися і не входити в печеру.

Також стало відомо, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.