"Справжнє чудовисько": водолази виявили надзвичайно рідкісну "рибу-землетрус" (фото)

Мешканець морських глибин має назву Оселедцевий король і вважається найбільшою костистою рибою. Гігант отримав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він підіймається з великої глибини перед або після землетрусу.

Біля берегів Тайваню команда дайверів натрапила на надзвичайно рідкісну "рибу землетрус". Їм вдалося зняти цей момент, що захоплює дух. Про це пише Daily Star.

Аквалангісти припустили, що довжина цього "справжнього чудовиська" становить близько 4 метрів, адже воно було вдвічі більшим за зріст дорослої людини.

Видання зазначає, що риба отримала прізвисько "риба землетрусу", оскільки вважається, що вона підіймається з великої глибини перед або після землетрусу. Зазвичай вони мешкають на глибині від 200 до 1 000 м, тому дослідники морських глибин дуже рідко зустрічаються з ними. Вони мають назву Regalecus glesne (Оселедцевий король) і вважаються найбільшими костистими рибами на планеті.

Інструктор із дайвінгу Ванг Ченг-ру зняв цю рибу в районі Руйфанг у Новому Тайбеї.

"Біля північно-східного узбережжя Тайваню можна зустріти багато дивовижних тварин, і краєвиди під водою дуже красиві, але з гігантською рибою-веслом я зіткнувся вперше", — сказав він.

Вважається, що риби можуть виростати до 8 метрів у довжину Фото: chengruwang/Instagram

На жаль, вона виявилася пораненою, з великою дірою в центрі тіла. Ванг сказав, що, найімовірніше, це результат нападу акули. Він додав, що рана, ймовірно, стала причиною того, що риба спливла на мілководді. Фахівці вважають, що риби цього виду, які підіймаються на поверхню після смерті, можливо, є джерелом кількох стародавніх сказань про морських змій.

Вважається, що вони можуть виростати до 8 метрів завдовжки, хоча за непідтвердженими даними, деякі з них досягають 15 метрів. Це найдовша кісткова риба на планеті.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.