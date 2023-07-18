Більше ніж іграшка: плюшевого ведмедика, який подорожує світом, врятували з вершини гори

Плюшевий "мандрівник", випадково залишений на горі в Шотландії, скоро возз'єднається зі своїм щасливим господарем Аластером Тайсоном після того, як його врятував піший турист.

33-річний Аластер Тайсон із Шотландії боявся, що його іграшка МініТайсон буде втрачена назавжди після того, як 9 липня він залишив її на вершині Buachaille Etive Beag. Ведмежа побувало в багатьох пригодах, зокрема вирушило в медовий місяць разом із господарем. Про це пише Sky News.

Чоловік думав, що МініТайсон буде загублений назавжди після того, як залишив його на вершині Buachaille Etive Beag недалеко від Гленко. Однак плюшевий "мандрівник" скоро возз'єднається зі своїм щасливим господарем після того, як його врятував піший турист.

Сором'язливий Аластер Тайсон зазвичай використовує ведмедика, як крихітний талісман, який він використовує як модель для своїх веселих фотографій. Разом вони здійснили 50 сходжень на гору Мунрос, плюшева іграшка навіть приєдналася до шотландця під час його медового місяця.

"Він був на моєму медовому місяці, тож він побував в Італії. Він був у Римі, Флоренції та Венеції. Він був у Франції й по всій Англії. Він мав поїхати в Нью-Йорк, але я забула взяти його в цю поїздку", — розповів чоловік.

Міні-Тайсон був знайдений цілим і неушкодженим Фото: Sky News

33-річний уродженець Касл-Дугласа в Дамфрісі та Галловеї, який зараз мешкає в графстві Дарем, виграв МініТайсона на шкільному святі близько 10 років тому, коли він працював учителем. У той момент він не розумів, наскільки особливим стане ведмежа. Втрата іграшки тільки сильніше змусила зрозуміти її важливість.

Тайсон помітив відсутність ведмедика, коли повернувся на стоянку, і, якби не поїзд, то піднявся б назад на гору, щоб забрати його.

"Я був трохи засмучений. Ви щойно спустилися з гори, ви розбиті фізично, і тому емоційно це вдарило ще сильніше, тому що я був дуже втомленим. Я б повернувся і наздогнав його, якби в мене був час", — сказав чоловік.

Аластер Тайсон звернувся по допомогу до соціальних мереж і був на сьомому небі від щастя, коли отримав повідомлення про те, що плюшевий ведмедик знайдений цілим і неушкодженим, хоча й трохи промоклим після тижневого перебування на природі.

Чоловік виграв МініТайсона на шкільному святі близько 10 років тому Фото: Sky News

Тепер він чекає, коли МініТайсона відправлять додому. Грошову винагороду, запропоновану за повернення ведмежати, на прохання рятувальника буде передано в місцеву ігрову групу. У найближчі кілька тижнів пан Тайсон разом із батьком вирушить в Уллапул, щоб пройти кілька вершин Мунро, і він сподівається, що МініТайсон встигне повернутися додому і приєднатися до них.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка звільнили з роботи після порятунку дитинчати лося. Чоловік дав лосиці ім'я Місті та знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть. Однак за свою доброту він поплатився своїм робочим місцем.

Також стало відомо, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.