"Бачив ногу в її пащі": студент зі США розповів про страшний напад акули (фото)

Крісу Поспішілу було зроблено термінову операцію з відновлення семи порваних сухожиль після того, як у його кістках було виявлено шматочки зуба акули.

У США 21-річний Кріс Поспішіл згадав страшну мить, коли він побачив свою ногу в пащі акули і його потягнуло під воду. Хлопця врятував його друг Ріс Редіш. Про це пише New York Post.

Студент Університету Центральної Флориди та його друг займалися серфінгом на пляжі Нью-Смірна і вже збиралися плисти до берега, коли на них напав хижак.

"Акула вискочила з-під мене, перекинула мене назад із дошки, і я впав назад. Я побачив свою ногу в її пащі, і вона потягла мене під воду", — розповів Поспішіл.

Його друг Редіш сказав, що почув сплеск і помітив свого приятеля під водою. Потерпілий зміг спливти й крикнув, що його вкусили. За словами Поспішіла, коли він підіймався на поверхню, то бачив, що його товариш був уже поруч. Редіш схопив укушеного друга за сорочку і витягнув на дошку.

Студент згадав страшний момент, коли він побачив свою ногу в пащі акули Фото: New York Post

Як повідомляється на сторінці GuFundMe, Поспішілу було зроблено термінову операцію з відновлення семи порваних сухожиль після того, як у його кістках було виявлено шматочки зуба акули. Після цього його виписали з лікарні, але на нього чекає довгий шлях до одужання, який займе до шести місяців фізіотерапії.

"Верхня частина моєї стопи буде онімілою в деяких місцях до кінця життя, а сама стопа може бути жорсткою, тому що їм довелося відновлювати всі сім сухожиль. Ріс справді відіграв вирішальну роль. Якби його не було поруч, гадаю, все могло б бути набагато гірше, і я б точно не встиг дістатися берега вчасно і, можливо, знепритомнів би у воді", — сказав постраждалий студент.

Хлопця чекає довгий шлях до одужання, який займе до шести місяців фізіотерапії Фото: New York Post

За словами друзів, вони планують повернутися у воду якомога швидше.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.