"Бідна дівчина": хлопця зацькували за пропозицію коханій, зроблену на випускному (відео)

Випускник вирішив влаштувати сюрприз і став на коліно перед своєю дівчиною, освідчившись їй у руки й серця. Ця подія потрапила на відео після чого її почали активно обговорювати в соцмережах. Вчинок хлопця назвали "егоїстичним".

Хлопця з Великої Британії звинуватили в тому, що він "вкрав" у своєї дівчини момент, коли освідчувався їй під час отримання нею диплома на сцені під час їхнього спільного випускного. Про це пише The Independent.

У ролику, опублікованому університетом Ньюкасла, видно, як дівчина підіймається на сцену після того, як назвали її ім'я, і потискає руку ведучій церемонії. Однак не встигла вона забрати свій атестат, як на сцену із залу несподівано вибігає хлопець, який був одягнений у випускну мантію, і встає перед нею на коліно, тримаючи в руках коробочку з обручкою.

Випускниця сильно здивувалася і відступила, коли чоловік попросив її вийти за нього заміж. Очікуючи відповіді, хлопець повертається і махає рукою глядачам, які радісно вітають пару.

Після того як жінка каже "так", він одягнув їй каблучку на палець і встав, щоб обійняти її.

"Є не один спосіб зробити свій день у Кінгс-холі незабутнім", — написали представники університету у Twitter.

Дівчина відповіла "так" Фото: New York Post

Рішення перервати випускний, щоб зробити жінці пропозицію, розділило людей у соцмережах на два табори: одні назвали його "милим", інші не схвалили.

"Я думаю, це було дуже мило і романтично. Це дійсно особливий день, який запам'ятається їм надовго. Вітаю її з великим досягненням і успіхом, а також вітаю і бажаю всього найкращого цій прекрасній парі!" — написав один із користувачів соцмережі.

Однак багато хто вважав, що з боку чоловіка було "егоїстично" "вкрасти" у своєї дівчини цей важливий момент.

"Бідна дівчина. Він вкрав один із найкращих моментів її життя, і вона ніяк не могла сказати відмовити", — журився один чоловік.

Кілька людей у соціальних мережах розкритикували університет за заохочення цієї події, до того ж дехто висловив думку, що співробітники та глядачі не мали стояти й аплодувати парі, оскільки це могло чинити "тиск" на жінку, щоб вона погодилася на пропозицію.

Один чоловік сказав, що його "розчаровує" те, що університет Ньюкасла підносить цей момент "як щось гідне оцінки".

"Він позбавив моменту не лише одного з ваших студентів, а й інших присутніх. Не заохочуйте зменшення досягнень ваших студентів", — написав чоловік, який пережив подібний випадок на своєму випускному.

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