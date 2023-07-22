Шукають зниклу наречену: жінка вийшла заміж за 27 осіб і втекла з грошима та золотом

Після весілля жінка зникала з дому свого новоспеченого чоловіка, забравши із собою його гроші та дорогоцінні прикраси. За період злочинної діяльності шахрайка встигла "окрутити" та обікрасти щонайменше 27 чоловіків.

В Індії поліція веде пошуки шахрайки, яка примудрилася стати дружиною десятків чоловіків, а потім, використовуючи їхню довіру, викрала в них гроші та коштовності, після чого втекла. Про це пише News9Live.

У місті Срінагар, на території Джамму і Кашміру, було скоєно серію злочинів, пов'язаних із хитрим планом жінки, яку, ймовірно, звати Аврат. Вона діяла спільно з кількома спільниками, включно зі свахами, які займалися пошуком заможних чоловіків. Потім вони надавали потенційним нареченим фото "нареченої" і переконували їх одружитися з нею.

Однак після весілля жінка зникала з дому свого новоспеченого чоловіка, забираючи з собою його гроші та дорогоцінні прикраси. За період її злочинної діяльності вона змогла вийти заміж і обікрасти щонайменше 27 чоловіків.

Місцеві правоохоронні органи активно працюють над затриманням цієї кмітливої злочинниці та її спільників, щоб запобігти подальшим випадкам шахрайства та гарантувати безпеку суспільства.

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Один із постраждалих розповів про хитромудрий прийом Аврат перед своєю втечею. Вона стверджувала, що терміново повинна побачитися з батьками, щоб залагодити якісь важливі справи. Від іншого заможного чоловіка вона втекла його під час спільної поїздки в клініку. В одному з випадків шахрайка повернула гроші батькові ошуканого нареченого, проте не роз'яснюється, як жінка зробила це.

Видання зазначає, що шахраї використовували фіктивні імена, фальшиві документи, а також надавали підроблені адреси та номери телефонів. Сама ж "наречена" діяла під різними іменами, як-от Джахін, Ільяса та Шахіна. Точної суми викрадених грошей не уточнюють.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.