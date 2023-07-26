"Юна бабуся": 36-річна жінка, яка має двох онуків, здивувала своєю зовнішністю (фото)

Жінка рано народила дітей — у 14 і 17 років, а її дочка також наслідувала її приклад і стала матір'ю двох малюків у 19.

36-річна Аманда Бун вразила мережу своїм зовнішнім виглядом — здається, що їй трохи за 20. Але навіть не це найдивовижніше в її історії життя. Аманда в такому ранньому віці встигла двічі стати бабусею. Про це повідомило видання The Sun.

У свої 36 років Аманда Бун уже бабуся двох онуків. Як розповіла жінка, вона народила першу дитину в 14 років, а другу — в 17. Її донька пішла за прикладом матері і до 19 років уже встигла двічі стати мамою.

Аманда, у якої перша дитина народилася в 14 років, а друга — в 17, пояснила в TikTok, що вона намагалася навчити своїх дітей чекати, поки вони виростуть, щоб мати дітей.

Сусіди називають Аманду Бун "юною бабусею", адже вона має дуже молодий вигляд.

Аманда Бун

Нагадаємо, що 92-річна Джоан Річмонд-Вудхаус стверджує, що люди часто думають, що вона вдвічі молодша, і каже, що її секрет довголіття полягає в одному досить дешевому засобі. Бабуся поділилася секретом своєї молодості. Вона вважає, що має такий гарний вигляд завдяки недорогому засобу для догляду за шкірою.

Також повідомлялося, що 100-річна американка поділилася своїм секретом довголіття. Ширлі Гудман відома в соцмережах як "бабуся, що танцює". Жінка почала танцювати у 8 років, а вже у 17 відкрила власну танцювальну школу. Нещодавно вона відсвяткувала ювілей і розповіла як їй вдається зберігати такий запас бадьорості.