Смерть на шибениці: у Сінгапурі вперше за 20 років стратять жінку — чим вона завинила

Суд ухвалив рішення стратити місцеву жительку та її чоловіка, яких підозрюють у незаконному обігу героїну.

У Сінгапурі вперше за майже 20 років страчують жінку. Сарідеві Джамані було засуджено до смертної кари у 2018 році за зберігання близько 30 грамів героїну. Вона стане першою жінкою, страченою в Сінгапурі з 2004 року. Про це пише британська газета The Guardian.

Мохда Азіза бін Хуссейна, 56-річного сінгапурського малайця, також стратять у середу. Його засудили до смертної кари у 2018 році за незаконний обіг приблизно 50 грамів героїну.

У Сінгапурі діють одні з найжорсткіших у світі законів про наркотики. Минулого року країна була однією з небагатьох, де страчували людей за злочини, пов'язані з наркотиками.

Уряд країни заявляє, що смертна кара є ефективним стримувальним фактором проти злочинів, пов'язаних із наркотиками. Однак активісти стверджують, що немає жодних доказів того, що смертна кара чинить будь-який вплив на використання й доступність наркотиків.

Активісти також кажуть, що в камерах смертників опиняються найуразливіші верстви населення, а ув'язнені часто самі представляють свої інтереси після подання апеляцій, оскільки не мають доступу до адвокатів.

Сарідеві та Хусейн наполягали на своїй невинуватості. Вони стверджували, що поліція змусила їх зізнатися в злочинах. Суди відхилили ці твердження.

Попри світові тенденції відмови від смертної кари та реформування наркополітики, уряд Сінгапуру поки що не йде цим шляхом. Дослідження Amnesty International показує, що Сінгапур, Китай, Саудівська Аравія та Іран продовжують застосовувати смертну кару за наркотичні злочини.

Зазначимо, що, згідно з відкритими джерелами, у Сінгапурі проводять страту через повішення. Смертників повідомляють про майбутню страту не менш ніж за чотири дні.

Нагадаємо, у лютому 2023 року повідомлялося, що в Держдумі Росії запропонували повернути смертну кару для "зрадників батьківщини".

Також повідомлялося, що в американському штаті Алабама тюремні працівники не змогли провести смертну кару над ув'язненим, тому що він вимагав у суді умертвити його за допомогою азотної гіпоксії.