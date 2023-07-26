Жартував, що виграє в лотерею: чоловік віддав падчерці "обіцяний" джекпот

Виграшні номери принесли безіменному чоловікові приз у розмірі 50 тисяч доларів. Однак під час купівлі квитка він додав до нього опцію PowerPlay, помноживши потенційний приз у чотири рази.

У США мешканець штату Арканзас, який побажав залишитися невідомим, віддав куплений ним виграшний білет Powerball цінністю у 200 тисяч доларів своїй падчерці. Раніше вітчим Каллі Кріселл жартома обіцяв їй віддати приз у разі своєї перемоги. Про це пише The Mirror.

На початку місяця чоловікові пощастило під час гри в лотерею. Але замість того, щоб забрати приз, він подарував виграш своїй падчерці, виконавши давню обіцянку, дану ним дівчині. Каллі Кріселл отримала 200 000 доларів США, коли 17 липня у білеті її вітчима збіглися номери лотереї Powerball і чотирьох білих куль.

Виграшні номери принесли безіменному чоловікові приз у розмірі 50 000 доларів США, але під час купівлі квитка в магазині Flash Market у Клінтоні він додав до нього опцію PowerPlay, примноживши потенційний приз учетверо, заплативши лише 1 долар.

Ілюстративне фото Фото: CNN

Каллі розповіла, що між нею та її вітчимом ходить жарт, що він подарує їй "свій джекпот", якщо коли-небудь виграє в лотерею.

"Мій вітчим грає з числами, що збігаються з датами народження мене і моєї дочки. У нас завжди був жарт, що якщо він виграє велику суму, то віддасть виграшний квиток мені. Спочатку він повідомив мені погану новину — я маю почати сама оплачувати телефонні рахунки. Хороша новина — у мене є гроші, щоб оплатити його, а потім він дав мені лотерейний білет!" — розповіла Каллі з Грінбрієра, штат Арканзас, в інтерв'ю Arkansas Scholarship Lottery.

Жінка одразу розповіла про перемогу своєму чоловікові. Великий виграш Каллі дасть їй змогу витратити гроші на сімейну відпустку та на ремонт будинку. Нещодавно вона отримала свій лотерейний приз у Центрі видачі стипендій Арканзаської лотереї (ASL).

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.