Почала кричати від радості: жінка зірвала джекпот на день народження чоловіка

46-річна Крістін Муравскі кричала від радості коли виграла головний приз лотереї Fantasy 5. Тепер вона та її чоловік Скотт можуть не турбуватися про гроші після свого виходу на пенсію.

У США 46-річна Крістін Муравскі з округу Уоштено, штат Мічиган, перемогла в лотереї в день народження чоловіка. Вона зірвала джекпот у розмірі 288 903 доларів. Про це пише UPI.

Щаслива жінка розповіла представникам Мічиганської лотереї, що купила квиток на розіграш Fantasy 5 21 липня в магазині Red Party Store у Віллісі.

"Я люблю грати в цю лотерею. Ми ненадовго зайшли в магазин Red, і я побачила, що джекпот перевалив за 150 000 доларів, тому я взяла білет", — сказала Муравскі.

За словами американки, цей день для неї та її сім'ї й так був особливим з іншої причини.

"У мого чоловіка, Скотта, був день народження, і дорогою додому ми заїхали до сусідів, щоб відсвяткувати його. Поки ми там перебували, брат чоловіка надіслав йому смс із виграшними номерами. Коли я подивилася на них, я почала кричати: "Здається, ми потрапили! Здається, ми потрапили!" Мій чоловік подивився на квиток, і в нього відвисла щелепа", — розповіла Крістін.

Квиток збігся з усіма п'ятьма номерами, 21-23-25-34-38, що принесло Муравскі джекпот у розмірі $288 903.

"Виграш джекпоту змінив наше життя і полегшив його. Це означає більш ранній вихід на пенсію для мого чоловіка і менше занепокоєння про те, як ми будемо зводити кінці з кінцями, коли обидва вийдемо на пенсію", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.