"З трубкою на все життя": жінка пошкодувала, що вирішила заощадити на операції в Туреччині

Британка заплатила 2000 фунтів за операцію, внаслідок якої їй видалили зайву частину шлунка, що залишило незабутній слід на її здоров'ї та подальшому житті.

Жінка, яка вирішила вирушити до Туреччини, щоб зробити операцію і змінити своє життя, тепер закликає інших не ризикувати. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Луїза Бредлі, 33-річна мати двох дітей з Манчестера, очікувала на операцію в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії протягом чотирьох років. І вона дуже зраділа, коли їй запропонували провести операцію з видалення рукава шлунка в клініці на узбережжі Егейського моря в Туреччині. Це видавалося їй єдиним способом впоратися з проблемами, пов'язаними з надмірною вагою, такими як артрит, який заважав їй займатися спортом.

Однак після операції, за яку Луїза заплатила 2000 фунтів стерлінгів (приблизно 95 тисяч гривень), її здоров'я значно погіршилося. Замість обіцяних 75% видалення шлунка, турецький хірург видалив 92%, що призвело до того, що вона опинилася в реанімації після повернення додому. Тепер Луїзі доведеться харчуватися і пити через трубочку до кінця життя, і вона постійно стикається з ускладненнями, які змушують її повертатися в лікарню.

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Луїза поділилася своєю трагічною історією після смерті іншої жінки, яка померла після аналогічної операції в Туреччині. Міністерство закордонних справ Великої Британії також попереджає про ризики медичного туризму, оскільки за останні кілька років у Туреччині після медичних процедур померли кілька британських громадян.

"Індустрія косметичної хірургії, медичного та стоматологічного туризму практично не регулюється, і це становить потенційні ризики для пацієнтів, які виїжджають за межі Великої Британії", — заявили в МЗС країни.

Відсутність авторитетних джерел інформації про поїздки за кордон для медичного лікування робить ситуацію ще більш небезпечною.

Згадуючи свій досвід, Луїза розповіла, що провела невеличке дослідження і обрала лікаря на основі рекомендацій інших і його "красивого зовнішнього вигляду". Вона записалася на операцію в травні минулого року і заплатила за неї 2000 фунтів стерлінгів, включно з проживанням у готелі з системою "все включено".

"Я провела багато досліджень, але все одно це сталося зі мною", — додала Луїза. "Моя порада всім, хто думає про хірургічне втручання за кордоном, — не робіть цього".

Небезпечний тренд в TikTok

Повідомляється, що на платформі TikTok було опубліковано безліч відеороликів з хештегом "рукав шлунка", що демонструють результати до і після операції. Однак попри таку популярність, контент, пов'язаний із косметичною хірургією, не завжди надає адекватну інформацію про можливі ризики.

Фахівці в галузі охорони здоров'я наполегливо попереджають, що люди, які піддаються впливу повідомлень на TikTok, які спонукають замовити операцію зі зниження ваги, повинні спочатку ретельно дослідити пропозиції і бути особливо обережними.

Луїза, авторка акаунта на TikTok, що акцентує на небезпеках операції з рукавом шлунка, розповідає, що після того, як вона створила свій профіль, з нею зв'язалися ще 35 жінок, які поділилися з нею аналогічним досвідом. Але щоразу, коли вона публікувала щось негативне про цю операцію, її повідомлення видаляли з посиланням на "порушення стандартів спільноти", пояснюючи це тим, що в повідомленнях містилися приватні дані.

Джим Бірн, хірург-консультант, який раніше працював у Великій Британії та спеціалізується на баріатричній хірургії, зауважує, що багато людей обирають операції за кордоном через незадовільний доступ до таких процедур у Великій Британії для пацієнтів із важким ожирінням.

"Ожиріння стає дедалі поширенішою проблемою, особливо після пандемії, і деякі люди шукають можливості за кордоном, де вони можуть отримати доступ до таких операцій, які недоступні в їхній рідній країні або є занадто дорогими", — зазначив медик.

Нагадаємо, студента медичного університету в Шотландії відрахували через те, що він записав відео процесу розтину й опублікував його в соціальних мережах. Цей процес було проведено з тілом донора, який надав своє тіло Університету Данді для наукових досліджень після своєї смерті.

Також повідомлялося, що в Австралії 77-річний Річард Стаббс впорався з атакою акули, вдаривши її по морді, після того, як вона покусала його ногу. Після інциденту чоловікові надали допомогу і допомогли дістатися берега, а потім терміново доправили його в лікарню.