"Трясеться як під час землетрусу": грізна акула-бик 8 разів атакувала рибальське судно (відео)

Рибалки Джош Йоргенсен і Карл Торрессон розповіли про зустріч із величезною тупорилою акулою. Тварина змусила їхній човен "трястися, як під час землетрусу".

У США безпілотник, що пролітав над морем біля узбережжя Флориди, зафіксував момент, коли величезна акула-бик вісім разів атакувала двигуни рибальського човна, на борту якого були люди. Про це пише Daily Star.

На відео, завантаженому Джошем Йоргенсеном на YouTube-канал BlacktipH Fishing, видно, як морський хижак неодноразово і люто атакує судно Карла Торрессона, що перебуває у воді біля узбережжя Палм-Біч.

Рибалки перебували на воді, намагаючись зловити кобію, яка, за їхніми словами, є однією з "найсмачніших риб в океані", коли внизу з'явилося чудовисько. Йоргенсен зняв на відео двох великих кобій, що плавали в прозорій блакитній воді, він також помітив акулу-бика, яка кружляла неподалік.

Тварина змусила човен "трястися, як під час землетрусу" Фото: Instagram/blacktiph

Тупорилі акули (акула-бик) можуть досягати 7 футів завдовжки (трохи більше ніж 2 метрів) і є однією з трьох порід акул, які регулярно нападають на людей.

"Я керував дроном і помітив двох величезних кобій, що плавали разом з акулою-биком. Кобія — одна з найсмачніших риб в океані. Я покликав свого приятеля Карла, і він помчав до нас, щоб спробувати їх зловити", — каже Йоргенсен.

Потім на відеозаписі видно, як акула раптово починає атакувати рибальське судно Торрессонса після того, як вони закидають волосінь у воду. Тварина змусила човен "трястися, як під час землетрусу". Було видно, як хижак накидається на корму човна своїми потужними щелепами. Акула також почала таранити підвісні мотори.

"Я стежив за його човном за допомогою свого безпілотника, і раптом акула атакувала його двигуни. Акула атакувала човен п'ять разів, відпливала, а потім поверталася знову. Загалом акула атакувала човен Карла вісім разів", — додав Йоргенсон.

Рибалки були приголомшені ще більше, коли повернулися на берег і побачили масштаби збитків, завданих човну під час нападу.

"Ми думаємо, що, можливо, він схопився за гвинт. Ми не очікували таких пошкоджень, які отримали, коли повернулися в док, і вони були просто астрономічними. Уся середина двигуна повністю вирвана", — сказав Торрессон.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.