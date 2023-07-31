"Земля безсмертних": блогер дослідив острів і дізнався, чому люди там живуть так довго (фото)

Дрю Бінскі, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на японський острів Окінава, щоб дізнатися, в чому полягає секрет людей, яким вдається доживати до 100 років.

Ютубер Дрю Бінскі, який побував у місці, яке багато хто вважає "найздоровішим на Землі", заявив, що він був здивований, дізнавшись, чому місцеві жителі живуть так довго. Про це пише Daily Star.

Окінава, японська префектура, що складається з понад 150 островів, розташованих між Тайванем і материковою частиною Японії, отримала назву "земля безсмертних". Це один із п'яти регіонів світу, відомих як "блакитні зони", де жителі проживають винятково довге і здорове життя порівняно з рештою населення планети.

У префектурі проживає більше столітніх людей, ніж будь-де у світі, а перепис населення 2020 року показав, що жінки тут живуть у середньому до 87,44 року, а чоловіки — до 80,27 року. Це значно більше, ніж тривалість життя на батьківщині американського ютубера Дрю Бінскі, де середній показник по США становить 79,1 року для жінок і 73,2 року для чоловіків.

Блогер, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на японський острів Окінава, щоб дізнатися, в чому полягає секрет людей, яким вдається доживати до 100 років.

Одразу після приїзду він почав знайомитися зі здоровим способом життя місцевих жителів: о 6:30 ранку тут проходили заняття з гімнастики для літніх людей, і одна з жінок сказала йому, що після занять почувається "чудово". Блогер побував у гостях у бабусі.

Жінка розповіла, що її свекруха померла у віці 105 років Фото: Drew Binsky/Youtube

"У США дуже рідко хто доживає до 90 років, для вас це нормально, наприклад, більшість ваших друзів, як і раніше, здорові, чи знаєте ви людей, яким за 100?" — запитав Дрю 80-річну жінку.

Вона розповіла, що її свекруха померла у віці 105 років. На запитання про те, що є ключем до "довгого і щасливого життя", вона відповіла, що важливо бути енергійним і робити багато речей разом із людьми, які мене оточують.

Під час поїздки місцеві друзі взяли американця з собою, щоб він скуштував трохи окінавської їжі, і він дізнався, що в їхній кухні багато свіжих овочів, м'яса і морських водоростей.

"Коли бачиш таку тарілку, стає зрозуміло, чому Окінава — найздоровіше місце у світі", — сказав він, показуючи в камеру тарілку з корисною їжею, яка має апетитний вигляд.

Блогер розповів, що окінавці також дотримуються важливого правила "Хара Хачі Бу", коли йдеться про їхнє харчування. Дрю пояснив, що це правило перекладається як "припиняй їсти, коли ти наївся на 80%", оскільки шлунку потрібно 20 хвилин, щоб дати сигнал мозку про те, що він ситий.

Американець був здивований дізнавшись, що навіть їхній місцевий алкоголь корисний для здоров'я Фото: Drew Binsky/Youtube

Американець був здивований дізнавшись, що навіть їхній місцевий алкоголь корисний для здоров'я. Саке відомий як традиційний японський алкоголь, але жителі Окінави п'ють щось, що називається аваморі. Він виготовляється з рису та одного з видів бактерій і виходить солодким без додавання цукру завдяки тому, що рис розщеплюється.

Дрю зазначив, що на Окінаві "просто відчувається щось інше", ніж у решті Японії. Якщо в Японії на думку спадають великі, жваві міста, неонові вивіски та природні ландшафти, що складаються з квітучої сакури або зелених лісів, то на Окінаві — ідилічні пляжі з білим піском, гарячі джерела та сліпуче бірюзові води.

"Окінава — це одночасно і культурний феномен, і тропічна країна чудес", — каже Дрю.

У префектурі, населення якої становить 1,4 млн осіб, проживають сотні столітніх людей похилого віку. Продовжуючи досліджувати місто, американець відзначив, наскільки там активні літні люди.

"Куди б я не пішов на Окінаві, я бачу безліч літніх людей, які просто гуляють вулицями, займаються тай-чи в парку, катаються на велосипедах або грають у гру, схожу на крокет, і це змушує мене замислитися: можливо, старість — це не так уже й погано?" — дивується ютубер.

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