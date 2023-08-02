"Вони щасливі": британка витратила частину призу з лотереї на розкішний будинок для папуг (фото)

У птахів є власна кімната з кондиціонером, спеціальним підлоговим покриттям, іграшками, рослинами та апаратурою, щоб вони могли розважатися і почуватися якомога ближче до домашньої обстановки.

44-річна Леслі Герберт із Великої Британії виграла 2 мільйони фунтів стерлінгів у Національній лотереї та витратила частину цих грошей на величезний телевізор, щоб два її африканські сірі папуги могли із задоволенням дивитися свої улюблені серіали та передачі. Про це пише Daily Star.

Мати чотирьох дітей, яка зірвала джекпот, витратила гроші на новий сімейний будинок у Бейзингстоку (графство Гемпшир). Крім цього британка подарувала своїм африканським сірим папугам телевізор із плоским екраном.

У новому будинку тепер достатньо місця для її дітей, двох собак і папуг, яких звуть Альфі та Сонні. У птахів є власна кімната з кондиціонером, спеціальним підлоговим покриттям, іграшками, рослинами та апаратурою, щоб вони могли розважатися і почуватися якомога ближче до домашньої обстановки.

"Люди можуть подумати, що я божевільна, але мої тварини — це частина моєї родини, тому для мене дуже важливо, щоб вони теж виграли. Після того як діти обрали собі кімнати, залишилася одна вільна, яку я вирішила перетворити на кімнату для папуг. Я знаю, що це не джунглі Африки, але вони щасливі у своїй кімнаті та насолоджуються свободою", — розповіла переможниця лотереї.

Пташки просто обожнюють дивитися американську переду про Дуейна "Пса" Чепмена Фото: колаж Фокус

За словами Леслі, її пташки просто обожнюють дивитися американську передачу про Дуейна "Пса" Чепмена і його роботу як мисливця за головами на Гаваях і в Колорадо.

"Обидва папуги обожнюють дивитися телевізор, і з якоїсь незрозумілої причини їхнім улюбленим серіалом є саме це шоу, вони просто божеволіють від нього. Коли я розповідаю людям, що в мене вдома є кімната для папуг, вони думають, що я збожеволіла. Зазвичай швидкі машини й коштовності посідають перше місце в списку "коли я виграю в лотерею", але для мене головне — створити для своєї сім'ї найкращий і найщасливіший дім, у якому будуть і мої папуги", — сказала жінка.

Британка виграла в лотерею 2021 року, коли їй було важко оплатити ветеринарний рахунок за свого першого папугу Бібі — птаха, якого вона врятувала і який згодом помер. Леслі додала, що вона сподівається створити притулок для покинутих тварин, таких як Сонні, якого вона взяла до себе після смерті його літнього господаря.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.