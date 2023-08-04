"Жартівливі" запрошення: наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей (фото)
До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.
У Канаді наречена отримала безплатні подарунки та листи від провідних брендів і знаменитостей після того, як "запросила" їх на своє весілля. Про це пише The Mirror.
Меган Пірсон і Ділан Коні, яким по 26 років, заручилися в березні 2022 року і збираються одружитися наступного місяця. Пара отримала запрошення на весілля, надруковані не на тому типі листівок, що їх розчарувало.
Але замість того, щоб викинути неправильні картки, вони вирішили трохи повеселитися і розіслали додаткові "жартівливі" запрошення своїм улюбленим знаменитостям, брендам і компаніям, щоб перевірити, чи відгукнеться хто-небудь із них. Вони запросили таких знаменитостей, як Доллі Партон, Джастін Бібер, Джонні Депп і бейсбольну команду Toronto Blue Jays.
Це був легковажний і творчий підхід, покликаний зробити процес планування весілля більш приємним і унікальним. Тож для пари стало несподіванкою, коли у відповідь вони отримали кілька спеціальних посилок і листів з подарунками та побажаннями щасливого шлюбу.
Майбутнє подружжя не очікувало, що знаменитості чи бренди справді завітають на їхнє весілля, але було приємно здивоване, коли отримало відповіді та подарунки.
"Ми не думали, що отримаємо будь-які відповіді, але потім прийшов перший лист, і ми були так вражені. Зазвичай я отримую багато посилок, але коли ми помітили, що на них зазначені обидва наших імені, то зрозуміли, що це, мабуть, запрошення на наше весілля", — розповіла Меган Пірсон.
Жінка також висловила своє щастя і хвилювання з приводу спеціальних подарунків і листів, які вони отримали від Chick-Fil-A і Toronto Blue Jays, серед інших. Компанія Chick-Fil-A надіслала записку, написану від руки, і посилку, наповнену фірмовими товарами та ваучерами на харчування.
Наречений і наречена планують виставити подарунки на своєму весіллі, сподіваючись на нові відгуки, хоча й не очікують особистої присутності знаменитостей. У листі їх тепло привітала команда Toronto Blue Jays. Пара в захваті від унікальної ідеї й вважає, що це чудовий спосіб відволіктися від стресу, пов'язаного з організацією весілля. Своїми захопленнями вони поділилися в TikTok, набравши мільйони переглядів і лайків.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.
Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.