"Прирекли на загибель": церква Westboro попереджає про "повне знищення" Гавайських островів

Американська релігійна організація відома своїми неоднозначними акціями протесту. У 2012 р. церква заявила, що її члени планують пікетувати початкову школу "Сенді Хук", де за кілька днів до цього було застрелено 28 осіб.

Скандально відома баптистська церква Westboro, що базується в штаті Канзас, заявила, що в неділю Гаваї (США) будуть "повністю знищені". Про це пише UPI.

"Церкви Гаваїв прирекли їхніх жителів на загибель брехнею про вічного Бога. Спостерігачі повинні (та будуть) публічно виголосити попередження в неділю", — ідеться в їхній заяві, що анонсує акцію протесту в трьох церквах Гаваїв.

Баптистська церква Westboro заявила, що її члени проведуть пікети біля церков Grace Bible Church і King's Cathedral у Кахулуї, а також біля церкви Wailuku Union Church у Вайлуку.

Видання зазначає, що не одразу стало зрозуміло, навіщо церкві їхати з Топіки на Мауї, щоб протестувати проти трьох громад, і як, на думку церкви, будуть знищені Гаваї. UPI звернулося до церков за коментарями. Також не уточнюється, в яку саме неділю трапиться катастрофа.

Баптистська церква Westboro заявила, що її члени проведуть пікети біля церков на Гаваях Фото: Pixabay

Церква Westboro відома своїми неоднозначними акціями протесту. У 2012 р. церква заявила, що її члени планують пікетувати початкову школу "Сенді Хук", де за кілька днів до цього застрелили 28 осіб, зокрема 20 дітей.

"Westboro пікетуватиме початкову школу "Сенді Хук", щоб оспівати хвалу Богові на славу Його роботи виконання Його суду", — заявила членкиня церкви Ширлі Фелпс-Ропер у 2012 р., після чого її акаунт у Twitter зламала група Anonymous "Космо-Бог".

Після цього хакерська група опублікувала приватні дані про членів церкви, яка найвідоміша тим, що впродовж тривалого часу люто засуджувала ЛГБТК+.

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