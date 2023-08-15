Вимагала викуп: студентка інсценувала своє викрадення заради батьківських грошей (фото)

Дівчина пішла з дому і відправила батькам відеозапис, на якому з плакатом на обличчі стверджувала, що її викрали.

В Індії 21-річна студентка Хансіка Верма, зі штату Уттар-Прадеш, вирішила організувати своє власне викрадення з метою отримання грошового викупу від своїх батьків. Про це пише The Times of India.

Поліція штату заявила про розкриття справи про викрадення, яке, за її словами, було сплановано самими жертвами з метою вимагання грошей у своїх батьків.

Справа пов'язана з імовірним викраденням 21-річної студентки інженерного факультету Хансіки Верма, мешканки міста Барра в Канпурі. Пізно ввечері в неділю її знайшли на залізничній станції Басті в компанії свого чоловіка. За наявними даними, Хансіка та її чоловік, 22-річний Радж, інсценували викрадення, щоб вимагати гроші у її батьків.

Наразі обох обвинувачують у вимаганні та злочинній змові й взяли під варту.

Під час розслідування з'ясувалося, що 22 травня 2023 року подружжя таємно повінчалося. Відчуваючи фінансові труднощі, вони розробили план інсценування викрадення жінки та зажадали в її батьків викуп у розмірі 10 тисяч рупій (4387 грн).

4 серпня Хансіка пішла з дому, надіслала батькам відеозапис, приховавши обличчя хусткою, і заявила, що її викрали Фото: Time of India

Послідовність подій почалася з того, що 4 серпня Хансіка пішла з дому, відправила батькам відеозапис, приховавши обличчя хусткою, і заявила, що її викрали. Згодом її спільник Радж зв'язався з батьками і зажадав обумовлений викуп. Батько студентки повідомив про ймовірне викрадення в поліцію.

Однак, використовуючи методи спостереження, правоохоронним органам вдалося вистежити подружжя на залізничній станції Басті, що призвело до їхнього затримання в ніч із неділі на понеділок.

Окружний прокурор Ананд Пракаш Тіварі наголосив, що ймовірне викрадення від самого початку викликало підозри. Подальші докази дали змогу припустити, що Хансіка була пов'язана з Раджем романтичними стосунками. Чоловік мав кримінальне минуле: раніше він був замішаний у справі про пограбування в Канпурі. Крім того, було розпочато розслідування з приводу їхнього шлюбу.

Раніше Фокус повідомляв, що кухареві, який пропрацював у кафе 27 років, задонатили $400 тисяч. Чоловік став відомим після того, як компанія нагородила його мішком з дрібничками за те, що він жодного разу не пропустив зміну за час роботи. Люди сприйняли це як "образу" з боку начальства.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.