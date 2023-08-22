Загинули навіть мухи: безмовний убивця пронісся по селу, знищивши все живе (відео)

1,6 млн тонн вуглекислого газу обрушилися в прилеглу долину поруч із поселенням, "задушивши" практично все живе. Загалом загинуло 1746 осіб і близько 3500 сільськогосподарських тварин.

37 років тому, 21 серпня, по одному із сіл Камеруну пронісся "безмовний, невидимий убивця". Він знищив цілі сім'ї, домашніх тварин, худобу, птахів і навіть комах. Про це пише Daily Star.

Загалом 1746 осіб і близько 3500 сільськогосподарських тварин загинули, коли з довколишнього озера піднявся шлейф вуглекислого газу.

У ніч на 21 серпня 1986 року близько 9-ї години вечора жителі крихітного західноафриканського села під назвою Ньос почули глибокий гуркіт, схожий на гуркіт грому. Наступного ранку один із жителів села, Ефраїм Че, прокинувшись, виявив, що практично всі, кого він знав, загинули. Цією моторошною історією поділився ютубер Mr Ballen.

1,6 млн тонн вуглекислого газу обрушилося в прилеглу долину, "задушивши" практично все живе Фото: скриншот/YouTube

Чоловік ішов у заціпенінні по пустельному та моторошно тихому селу, коли почув звук жіночого плачу. Підійшовши ближче, він зрозумів, що це його знайома — Халіма Сулей.

"Ефраїме! Підійди сюди! Чому ці люди лежать? Чому вони більше не рухаються?" — плакала жінка.

Видання зазначає, що недалеко від тіл дітей своєї сусідки Ефраїм побачив ще понад 30 членів її сім'ї та їхні 400 голів худоби.

"Того дня на мертвих не було жодної мухи. Навіть комахи були уражені невидимим убивцею", — згадує Ефраїм.

Більшість жертв було знайдено саме там, де вони зазвичай перебували близько 9-ї години вечора, що дає змогу припустити, що вони померли, навіть не зрозумівши, що з ними щось сталося. Ще кілька людей померли найближчими днями після катастрофи.

Зазвичай блакитні води озера набули криваво-червоного кольору. 1,6 млн тонн вуглекислого газу обрушилося в прилеглу долину, "задушивши" практично все живе.

Загалом 1746 осіб і близько 3500 сільськогосподарських тварин загинули Фото: Wikipedia

Хоча CO2 не має відчутного запаху, деякі постраждалі повідомили, що з озера виходить неприємний запах, що нагадує порох або тухлі яйця, що дає змогу припустити, що причиною газовиділення могло стати невелике виверження вулкана.

Масштаби катастрофи призвели до численних досліджень того, як можна запобігти її повторенню. Починаючи з 1995 року, було успішно проведено техніко-економічні обґрунтування, і 2001 року на озері Ньос було встановлено першу постійну дегазаційну трубу.

Цей дивний випадок є рідкісним, але не унікальним. Подібні випадки загибелі ведмедів та інших диких тварин були зафіксовані в Єллоустонському національному парку США. А за два роки до цього в менш ізольованій частині Камеруну вуглекислий газ піднявся з озера Монун, розташованого приблизно за 60 миль на південь від Ньоса. Тоді загинуло близько 40 осіб.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях із 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й урятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.