Кулінарний хіт цього літа: чоловік почав продавати шаурму з кавуна

Кухар витратив півтора місяця на підбір найкращих інгредієнтів для нової страви та зрештою зупинився на руколі, горіхах, овечому сирі, гранаті й свіжій м'яті.

На півночі Німеччини стала популярною незвичайна страва. Донер-кебаб із кавуна став справжнім кулінарним хітом цього літа. Про це пише Bild.

У Німеччині турецька страва "донер-кебаб" (аналогічна до шаурми або шаверми) набула популярності з 1970-х років завдяки мігрантам із Туреччини. У період спекотного літа кухар Хані Альхай із Ольденбурга запропонував цікаве нововведення — "донер із кавуна". Журналістка Bild Штефані Вальтер дала йому назву "мелонер" (від "die Wassermelone" — кавун).

Альхай очищає кавуни від кірки, насаджує їх на вертикальний рожен, а потім зрізає тонкими скибочками. За словами кухаря, він витратив 1,5 місяця на підбір найкращих інгредієнтів для "мелонера" та зрештою зупинився на руколі, горіхах, овечому сирі, гранаті й свіжій м'яті.

Страву подають у лаваші з картоплею фрі та фініковим соусом. Спочатку місцеві жителі поставилися до страви з недовірою. Однак пізніше вона стала справжнім кулінарним хітом цього літа. Альхай не здивований: з його слів, на Сході кавун у поєднанні з овечим сиром і хлібом вживають протягом багатьох тисячоліть.

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