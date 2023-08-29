"Гряде чистка": "мандрівник у часі" розповів про глобальне відключення електрики

Ено Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

Ено Аларік, який стверджує, що він є "мандрівником у часі з 2671 року", заявив, що в жовтні 2023 року відбудеться "всесвітнє вимкнення електроенергії", що призведе до зростання злочинності, подібно до сцен із фільму "Судна ніч". Про це пише Daily Star.

Загадковий користувач TikTok, відомий також під ніком @theradianttimetraveller, набрав понад 630 тисяч передплатників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними й набирають тисячі та мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Цього разу самопроголошений мандрівник у часі заявив, що має список катастроф, які відбудуться в жовтні цього року. Чоловік попереджає, що це буде місяць, який "увійде в історію".

"Увага! Так, я справжній мандрівник у часі, це основні події, які відбудуться в жовтні 2023 року. 3 жовтня: Під час сильного метеоритного дощу на Землю падає інопланетний корабель, що містить ворожі види. Прибульці залишають корабель одразу після приземлення і починають сіяти хаос у великих містах. 7 жовтня: Телескоп Джеймса Вебба бачить гігантську космічну істоту, що поїдає зірки. Вона прийде в нашу Сонячну систему і з'їсть Сонце, а потім може знищити все живе поблизу нього. 15 жовтня: Усередині гори Еверест виявлено людиноподібний вид із цілою цивілізацією. Вони володіють телепатичними здібностями й хочуть контролювати людей, вони готові на все заради влади. 29 жовтня: На Землі відбувається потужний сонячний спалах, який призводить до глобального відключення електроенергії. Жодна машина не працює, і гряде чистка, яка затягнеться на кілька тижнів, злочинність зростає на 12 000%, її дуже важко взяти під контроль", — повідомляє він у своєму ролику.

Глядачі TikTok у коментарях обговорюють, чи може це попередження стати реальністю, чи ні.

"Жодне передбачення мандрівників у часі ще не справджувалося", — уточнив один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.