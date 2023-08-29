Дивна залежність: американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом (фото)

Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день. До його щоденного раціону входять й інші неприготовані органи тварин.

40-річний Вестон Роу зі США з'їв понад 2267 кілограмів сирого м'яса відтоді, як чотири роки тому змінив свою дієту. Попри попередження лікаря про "серйозні ускладнення", він не змінюватиме свій раціон. Про це пише Daily Star.

Самопроголошений "сироїд" з Омахи (штат Небраска) перейшов на свою незвичну дієту чотири роки тому і відтоді з'їв понад 2267 кілограмів неприготованого м'яса. Видання зазначає, що така вага є еквівалентом 8 корів або 124 овець.

Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день, причому в його щоденний раціон входять мізки та інші органи тварин.

Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень Фото: TLC

Про свою дієту він розповів у передачі "Моя дивна залежність". Вестон заявив, що його їжа "чудова" і йому подобається відчуття "первісності", яке вона йому дає.

"Це дуже приємне відчуття, що межує з ейфорією. Після того як я з'їм його, я почуваюся дуже первісною людиною. З'являється бажання завити як вовк. У принципі, смак дуже м'який у роті, а оскільки м'ясо сире, то просто прослизає в горло, і його не потрібно довго розжовувати", — пояснив він.

Вестон не обмежується тільки червоним м'ясом: за останні чотири роки він з'їв близько 100 непросмажених курчат. Сира курка може містити смертельно небезпечну бактерію сальмонелу, через яку в США щорічно потрапляють до лікарні 26 500 осіб. Попри це, чоловік стверджує, що жодного разу не хворів, але після того, як стурбована мама настійно рекомендувала йому звернутися до фахівця, чоловік отримав погані новини: лікар виявив у його аналізах "небезпечний" різновид кишкової палички.

Спеціаліст пояснив, що хоча для здорових людей наявність певних штамів кишкової палички в організмі є нормальним явищем, та, яку було виявлено в організмі Вестона, є "аномальною" і має "небезпечну концентрацію".

Лікар виявив в аналізах чоловіка "небезпечний" різновид кишкової палички Фото: TLC

Лікар попередив американця, що якщо йому коли-небудь доведеться вживати антибіотики, то змішання ліків із кишковою паличкою може спричинити ниркову недостатність або відмову нирок, що може призвести до діалізу, пересадки нирки або навіть смерті. Він пояснив її появу дієтою Вестона і рекомендував йому триматися якомога далі від сирого м'яса. Однак чоловік відмовився слухати лікаря.

"Я харчуюся за найхимернішою дієтою всіх часів і народів, звісно, у мене можуть бути незвичайні штами бактерій, які зазвичай не зустрічаються в людей. Мені здається, що я знаю деякі речі, які звичайні лікарі безумовно не знають. Я досліджував деякі нетрадиційні речі, тому мені здається, що я знаю трохи більше. Моя мета на майбутнє — продовжувати їсти свою їжу і залишатися здоровим", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що працівник фабрики показав, як роблять крабові палички. Спочатку крабове м'ясо, схоже на білок, проходить низку процесів, після чого його фарбують у червоний і білий кольори.

Також стало відомо, що люди дізналися, з чого роблять нарізну шинку. Відео приготування м'ясних скибочок набрало понад 10 млн переглядів. У ролику було показано весь процес, багато людей вирішили переглянути свої смаки, а інші й зовсім відмовилися від такої страви.