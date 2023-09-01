30 секунд на порятунок: тільки люди з ідеальним зором знайдуть вовка серед отари овець (фото)

Такі загадки, як ця, можуть підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги людини. Ба більше, щоденне розв'язання головоломок може істотно поліпшити роботу інтелекту.

У новій головоломці людям пропонується виявити лютого хижака, який сховався серед цієї отари овець. На їхній порятунок дається 30 секунд. Видання The Mirror пропонує вам перевірити свою уважність і зір.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі й мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Цей тест дасть вам серйозний привід для гордості, якщо ви впораєтеся з ним за 30 секунд.

Сховавшись серед овець, вовк готовий напасти, але якби ви були пастухом, чи змогли б ви врятувати своїх овець, поки не стало надто пізно? У вас є 30 секунд, чи зможете ви помітити небезпечного хижака?

Спробуйте виявити вовка в отарі овець за 30 секунд Фото: jagranjosh.com

Загадки — це чудовий спосіб перевірити свої очі на міцність і розім'яти мозок. Однак знайти вовка швидко не так вже й просто. Чи вдалося вам уже врятувати овець? Якщо ні, то ось вам підказка: переведіть погляд на ліву частину отари. Спробуйте знайти на картинці фігуру з більш темним хутром.

Зараз ми покажемо правильну відповідь, тому, якщо ви все ще шукаєте, не прокручуйте сторінку вниз! Продовжуйте, і незабаром ви зможете виявити хижака.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: jagranjosh.com

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.