У США мисливці вбили 400-кілограмового алігатора: ледь не побив світовий рекорд з ваги

Мисливці Кевін Брот та Даррен Філд назвали алігатора "гігантським динозавром", бо на додачу до усього вони були у меншому човні.

В Сполучених Штатах троє друзів спіймали величезного алігатора, який був максимально близьким до світового рекорду по розмірах. Про це повідомляє Daily Star.

Велетенська рептилія сягала 4 метрів у довжині — це другий за величиною алігатор, який спіймали в штаті Флорида.

"Якщо чесно, то перше, що мене турбувало — це безпека, бо ми були на маленькому човні, а тут ще й алігатор, голова якого ось такого розміру. Все, що йому потрібно було зробити — це повернутись й ми були б в біді", — розповідає журналістам мисливець Кевін Бротц, керівник компанії Florida Gator Hunting.

Його друг Даррен ФІлд каже, що коли вони побачили алігатора, то були шоковані. Він був більшим за все, що вони бачили до того.

"Це був гігантський динозавр. Не кожен день у твоєму човні може трапитись такий гігантський динозавр", — каже Філд.

У комісії з охорони риби та дикої природи Флориди кажуть, що найбільший зловлений у США алігатор важив 1000 фунтів (453 кг). Тому спіймана рептилія була лише на 30 кг легша за рекордну особу.

Нагадаємо, 28 серпня у США виловили рекордного алігатора у штаті Міссісіпі. Він був розміром понад 4 метри.

16 серпня ЗМІ писали, що у Штатах величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні.