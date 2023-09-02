Були приховані під водою: у США виявили сліди динозаврів, яким понад 113 млн років (фото)

Один із найдовших у світі слідів динозаврів був виявлений у США завдяки посусі. Він був прихований під водою та мулом, але через надзвичайно спекотну погоду вони виявилися відкритими.

Понад 113 млн років тому доісторичні динозаври бродили територією сучасного техаського району Глен Роуз (США) і встигли залишити скам'янілі сліди, які були приховані під водою річки Палуксі. Про це пише Daily Star.

Екстремальна погода в Техасі призвела до того, що в державному парку Долина динозаврів оголилося близько 70 слідів. Експерти вважають, що деякі з них належать величезному завропосейдону заввишки 60 футів (трохи більше ніж 18 метрів).

Один із найдовших у світі слідів динозаврів був виявлений у США завдяки посусі. Він був прихований під водою та мулом у річці Палуксі, але через надзвичайно спекотну погоду вони виявилися відкритими.

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Посуха вже не вперше оголює деякі з цих доісторичних слідів, але цьогоріч, за даними Chron, їх можна побачити значно в більшій кількості. Один із них отримав назву "слід самотнього рейнджера". Він вважається одним із найдовших слідів динозаврів у світі.

Палеонтологи в спішному порядку досліджують і закарбовують ці дивовижні сліди Фото: следы динозавра

Видання зазначає, що трипалі сліди, найімовірніше, належать акрокантозавру — динозавру заввишки 15 футів (4,5 метра), який важив майже сім тонн, вважає Пол Бейкер з організації Friends of Dinosaur Valley State Park. Більші відбитки лап, найімовірніше, належать зауроподсейдену — величезному динозавру заввишки 60 футів (трохи більше ніж 18 метрів) і вагою 44 тонни, якого іноді називають палюксівзавром.

"Це не зовсім звичайно для нас, але через два роки поспіль високих температур і посухи у нас з'явилася можливість виявити нові сліди. Щойно пройде пристойний дощ, більшість із них знову вкриється пеленою води", — каже Пол.

Палеонтологи в спішному порядку досліджують і фіксують ці дивовижні сліди, які незабаром знову зникнуть з поля зору. Наразі більш ніж половина території Техасу страждає від посухи.

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