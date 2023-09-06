"Ми довіряємо одне одному": дівчина опублікувала 10 правил стосунків, чим викликала суперечки в мережі
Дівчина перерахувала десять "спірних" правил, які вони з хлопцем встановили для забезпечення щасливих і тривалих стосунків.
Джіа Алдісерт із Лос-Анджелеса поділилася своїм списком правил і викликала суперечки між тими, хто вважав правила "розумними", і тими, хто вважав їх "занадто суворими", пише Daily Mail.
Правила включають в себе не підписуватися на "гарячих" моделей в Instagram, не відвідувати стриптиз-клуби і не мати найкращих друзів протилежної статі.
21-річна агентка з нерухомості заявила, що вона та її хлопець довіряють одне одному і їм "нема чого приховувати".
Їм обом необхідно постійно вмикати визначення місця розташування телефону з міркувань "зручності" і "безпеки".
Вона заборонила хлопцеві відвідувати стриптиз-клуби, оскільки там можуть відбуватися непристойні речі.
"Я просто не розумію, що хлопець із дівчиною збирається у стриптиз-клуб. Там танцює купка оголених навшпиньки, а також трапляються і більш непристойні речі", — сказала вона.
Згідно з третім правилом, їм дозволено вирушати в "поїздки для дівчаток" або "поїздки для хлопчиків" із друзями, оскільки важливо підтримувати дружбу і власну незалежність.
"Ми повністю довіряємо одне одному і почали зустрічатися в дуже молодому віці, тому ми обидва відчуваємо, що важливо випробувати щось своє. Якщо я захочу поїхати на дівич-вечір, я поїду. І якщо він хоче піти на автосалон, він може піти", — вважає Джіа.
Які десять правил?
- В обох завжди ввімкнено визначення місця розташування телефону.
- Ніяких стриптиз-клубів.
- Дозволені "поїздки для дівчаток" або "поїздки для хлопчиків".
- Не постити фотографії, які можуть стати "пастками спраги" в Instagram.
- Не підписуйтесь в Instagram на моделей протилежної статі.
- В обох можуть бути друзі протилежної статі, але вони не можуть бути найкращими друзями.
- Обидва можуть ходити в нічні клуби
- Обидва знають паролі телефонів один одного
- Порно не можна дивитися
- Вони не одружаться, поки обидва не стануть фінансово вільними.
Пост Джіа Алдісерт викликав бурхливі дебати, його переглянули понад 8,4 мільйона разів.
"Дівчина, це основні правила здорових стосунків", — написала одна жінка, інша сказала: "Це зрілі та здорові стосунки". "Це схоже на дуже розумні правила!" додав третій.
Однак інші категорично не погодилися. "Ми повністю довіряємо одне одному", але тут є 87 правил", — сказав один із них.
Ще один користувач написав: "Це більше схоже на методи контролю і невпевненості одне в одному". "Так, дуже дивно мати правила у стосунках, якщо ви довіряєте одне одному", — зазначив третій.
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