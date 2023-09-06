"Я хочу спати в окремій кімнаті": жінка зізналася, що в них із чоловіком різні режими сну

Зайнятій мамі доводиться спати на дивані, оскільки розпорядок дня чоловіка збиває її з пантелику: вона вкладає дітей одна, а потім не може розслабитися, тому запропонувала спати в окремих кімнатах.

Природно, коли ми вступаємо в нові стосунки або шлюб, ми хочемо спати в одному ліжку з нашими партнерами. Але так відбувається не з усіма парами. Одна жінка повідомила Mirror, що почувалася винною після того, як спала на дивані, а не в одній кімнаті з чоловіком. Зайнята мама зізнається, що в них із чоловіком абсолютно різні режими сну.

Її чоловік лягає спати раніше, а вона зазвичай лягає спати близько 22:00, щойно вкладає дітей спати. Вона розповіла про їхні абсолютно різні розпорядки дня, сказавши: "Я в тому віці, коли у мене все більше проблем зі сном. Мені справді потрібен певний режим, оскільки я кидаю курити. Однак (мій чоловік — ред.) почав лягав спати сміховинно рано — сьогодні близько 20:30! Залишивши мене знову вкладати дітей, хоча була його черга вкласти малечу".

Вона додала: "На той час, коли діти вкладаються спати, він уже спить у ліжку з вимкненим світлом. Я запропонувала йому спускатися вниз по черзі і спати там на дивані, але він просто сказав, що не збирається цього робити і мені потрібно приєднатися до нього, якщо я хочу у своє ліжко".

Які поради отримала жінка

Не розуміючи, чи правильно вона чинить, вона запитала: "Отже, AIBU [я поводжуся нерозумно] через те, що хочу спати у своїй кімнаті? Чи моє безсоння/труднощі означають, що я тепер постійно сплю на дивані?".

У коментарях люди почали давати жінці поради. Один із користувачів написав: "Не проводьте ще одну ніч на дивані. Ввічливо запропонуйте йому самому поміняти місце сну".

Інша людина додала: "Чому він не виконує свою частку обов'язків перед сном разом із дітьми? Ви, мабуть, стомлені, якщо робите це весь час, а потім у вас немає часу для себе! Я думаю, вам потрібно серйозно поговорити з ним про ролі та обов'язки! Спільні діти, спільні обов'язки!"

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Раніше стало відомо, що Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються після 4 років шлюбу. Подробиць про те, що сталося між парою, мало, але їх не бачили разом на публіці вже кілька місяців, і, мабуть, востаннє їх фотографували разом у квітні.