Влаштувалася на 16 посад: у Китаї жінка 3 роки отримувала зарплату, не працюючи, — ЗМІ

Повідомляється, що жінка вела спеціальний журнал із даними про всі свої посади, щоб не заплутатися. Загалом вона змогла заробити майже 7 млн доларів.

Китаянка 3 роки отримувала зарплату з 16 посад, але жодного разу не працювала. Вона брала участь у масштабній схемі трудового шахрайства. Про це пише видання Business Insider.

Повідомляється, що жінка, яку обіймають Гуань Юе, вела спеціальний журнал із даними про всі свої посади. Під час нових співбесід вона публікувала фотографії на робочих каналах інших компаній, стверджуючи, що зустрічається з клієнтами.

Видання пише, що жінці також допомагав її чоловік. Разом із ним Гуань купила квартиру в Шанхаї на гроші, які виманила у роботодавців.

За словами журналістів, шахрайську схему змогли викрити в січні 2022-го року. Тоді IT-компанія влаштувала Гуань на позицію старшого менеджера, а разом із нею ще 7 фахівців. Однак команда не змогла домогтися жодних результатів на роботі протягом трьох місяців випробувального терміну. Крім того, один із новачків проговорився, що паралельно "працює" в іншій компанії.

Повідомляється, що тоді роботодавець запідозрив брехню і звернувся в поліцію. Китайські правоохоронці заарештували у цій справі 53 людини.

Видання пише, що в Китаї такого роду шахрайство є серйозною проблемою. У країні діє 700-800 угруповань, які відбирають у роботодавців кілька робочих місць. Шахраї є експертами в прийомі на роботу, бездоганними співрозмовниками і можуть похвалитися бездоганним, хоча й фальшивим, резюме.

Також повідомлялося, що в Китаї жінка зубами вкрала iPhone з магазину. Спочатку дівчина здавалася звичайною покупницею, яка розглядала техніку. Після затримання вона розповіла поліції, що дійсно хотіла купити телефон у законний спосіб, але їй не вистачило грошей.