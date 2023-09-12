"Подарунок із небес": жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка

Жінка вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

У США переможниця лотереї Міссурі назвала свій приз у 199 000 доларів "Подарунком з небес". Вона обрала набір цифр, пов'язаних з її покійним чоловіком. Про це пише UPI.

За даними Missouri Lottery, жінка зі Спрингфілда, яка вирішила не називати свого імені, купила свій лотерейний білет на розіграш Show Me Cash 16 серпня в магазині Kum & Go на North National Avenue.

Білет виявився виграшним і приніс американці 199 000 доларів.

Ілюстративне фото Фото: UPI

"Я втратила чоловіка кілька років тому, і всі взяті мною числа пов'язані з ним. Думаю, я все ще перебуваю в шоку. Це був як подарунок із небес", — сказала переможниця представникам лотереї.

Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Раніше Фокус повідомляв, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.