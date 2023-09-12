"Це зблизило нас": жінка понад 5 років годує грудьми свого чоловіка (відео)

Уперше про подружжя заговорили 2017 року, коли вони розповіли свою історію під час шоу TLC "Моя дивна залежність". Через кілька років пара все ще стверджує, що вони не бачать у цьому нічого дивного.

Рейчел Бейлі з Флориди (США), яка годує грудьми свого 30-річного чоловіка Алекса, розповіла, що завдяки цьому їхній емоційний зв'язок став "у 10 разів кращим". Про це пише Daily Star.

Чоловік п'є грудне молоко жінки "щодня, прямо з джерела". Американка стверджує, що її груди виробляють більше молока, ніж можуть спожити діти, тому вона віддає частину своєму чоловікові.

"Я просто обожнюю фізичне розвантаження, але емоційний зв'язок у 10 разів кращий", — каже вона.

Рейчел розповіла, що це почалося, коли її дитина Арія, якій зараз 6 років, перебувала на грудному вигодовуванні.

"Я вирушила з Алексом у круїз. Однак я забула молоковідсмоктувач, і протягом двох днів я відчувала сильні труднощі. Мені було дуже боляче, і я боялася підхопити інфекцію, тому ми вирішили, що мій чоловік спробує випити молоко, щоб полегшити мій стан. Ми дуже переживали через це, але щойно ми це зробили, то зрозуміли, що все нормально", — згадує вона.

Олександр сказав, що молоко його дружини було "не таким, як він очікував" Фото: немецкий дог

Алекс сказав, що молоко його дружини було "не таким, як він очікував", порівняно зі звичайним. На його думку, він навіть нібито не хворів протягом двох років, тому що рідина була дуже поживною.

"У підсумку йому сподобався смак мого грудного молока, і тепер він навіть віддає перевагу йому перед коров'ячим. Для нас це не збочення. Усе почалося з того, що Олександр просто допомагав мені, коли мені було боляче. Однак тепер це переросло в емоційний зв'язок і зблизило нас", — додала Рейчел.

Після того як у 2017 році їхня історія набула широкого розголосу в шоу TLC "Моя дивна залежність", подружжя з Флориди насолоджувалося набутою славою. У серпні цього року вони з'явилися в продовженні шоу, щоб розповісти про те, що Алекс досі отримує задоволення.

"Ми — порушники кордонів, ми не відповідаємо тому, що всі очікують", — сказав він.

Однак чоловік зазначив, що вони "не можуть занадто багато говорити" про одкровення, пов'язані з вживанням грудного молока на шоу, тому що хвилюються про своїх дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який "став собакою", дав перше інтерв'ю. Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

Також стало відомо, що подружжя, яке побудувало будинок із соломи та глини, навчає інших людей. Вони витратили понад два роки на будівництво свого житла з природних матеріалів. Натхненна власним досвідом сім'я заснувала компанію Spiritwood Natural Building, яка навчає інших людей як робити такі ж будинки.