За крок до мрії: британка, яка "виграла" будинок вартістю 2 млн, отримала 5 тисяч фунтів

Жінка не змогла отримати вигране нею розкішне житло через лазівку, прописану дрібним шрифтом внизу білета.

У Великій Британії 35-річна шкільна вчителька Лоретта каже, що стала жертвою "заплутаної" схеми після того, як її оголосили переможницею конкурсу "Виграй мій дім" у маєтку Park Estate в Ноттінгемі. Про це пише Daily Star.

Жінка, яка вважала, що отримала житло вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, розповіла, що отримала в підсумку тільки 5 тисяч.

У мережі з'явилися кадри, на яких зображено момент перемоги вчительки в конкурсі. На порозі її будинку з'являється інша жінка з букетом квітів і пляшкою шампанського, щоб повідомити їй, як здавалося на той момент, радісну новину.

"Ви — переможець нашого розіграшу в Ноттінгемі", — сказала представниця конкурсу, не уточнюючи, що саме виграла Лоретта.

Однак пізніше британці повідомили, що вона виграє не будинок, а 5 тисяч фунтів стерлінгів через лазівку, прописану дрібним шрифтом внизу квитка. У ній ідеться, що в разі недосягнення чистого обсягу продажів у 2,5 млн фунтів стерлінгів переможець конкурсу отримає 50% від чистого виторгу. Однак цього разу організатори конкурсу пішли іншим шляхом. Замість прибутку вони отримали збиток і вирішили як жест доброї волі віддати Лоретті 5 000 фунтів стерлінгів.

За словами жінки, у неї "розбите серце" після звістки про те, що будинок у чотири поверхи їй не дістанеться Фото: Marie Wilson

За словами жінки, у неї "розбите серце" після звістки про те, що будинок у чотири поверхи їй не дістанеться.

"Прийшли двоє людей і сказали, що я виграла, а я така: "Так, але де мої ключі?". І вони сказали, що я не виграла будинок, але виграла головний приз — 5 000 фунтів стерлінгів. Я сказала спасибі. Представники пояснили, що вони не зібрали достатньо грошей і не можуть подарувати мені будинок", — сказала Лоретта.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.