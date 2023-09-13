"Виглядає на 20": 60-річний чоловік розкрив секрет своєї молодості (відео)
На обличчі чоловіка майже немає зморшок і він перебуває у відмінній фізичній формі. Попри присутність сивини, пенсіонер виглядає втричі молодшим за свій вік.
60-річний Ніл Марино з Бразилії, який виглядає на 20 років, розкрив секрет підтримки своєї молодої зовнішності. Він вважає, що йому допомогли регулярні тренування. Про це пише The Sun.
Чоловік із міста Флоріанополіс, штат Санта-Катаріна, показав на своїй сторінці в соцмережі фото, на якому продемонстрував документ, що дає йому змогу паркуватися безплатно як пенсіонеру.
"А ви користуєтеся пільгами для літніх? Логічно! 60 років", — підписав він свій знімок.
Багатьох користувачів вразила зовнішність цього чоловіка. У бразильця майже немає зморшок на обличчі, він перебуває у чудовій фізичній формі, і, попри присутність сивини, має значно молодший вигляд, ніж зазначено в його документах. Це відзначили багато хто з людей, які поспішили написати про це в коментарях.
"Божечки, йому 60, а виглядає він на 20. Мені 32, а виглядаю я на 86. З цим світом явно щось не так", — написав один із підписників.
Після виникнення підвищеного інтересу до своєї фізичної форми, бразилець поділився детальною інформацією про свої тренування.
"Я роблю присідання вдома п'ять разів на тиждень. П'ять підходів по 100 присідань. У другій половині дня займаюся силовими тренуваннями в залі, теж по п'ять разів на тиждень", — написав Маріно.
Бразилець додав, що щодня ходить пішки або їздить на велосипеді.
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