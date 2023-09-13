"Додатки не працюють": американка ходить вулицями з табличкою "Шукаю чоловіка" (відео)

Це не перший випадок, коли дівчина виходить на вулиці свого міста. У її профілі в TikTok, є схожі ролики з картонними плакатами "Потрібні гроші для Cartier" і "Потрібні гроші для Chanel".

У США 29-річна Кароліна Гейтс нещодавно пройшла вулицями Нью-Йорка з картонною табличкою "Шукаю чоловіка". Про це пише Fox News.

Жінка викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах, опублікувавши відеоролик, у якому вона розгулює рідним містом у пошуках своєї другої половинки.

Гейтс розповіла, що ідея створення цієї таблички була спочатку жартом між нею та її друзями.

"Ми обговорювали з друзями, що додатки для знайомств не працюють, тому що на спілкування йде багато часу. Потім я жартома сказала, що вийду на вулицю з табличкою", — сказала вона.

Наступного дня американка так і вчинила. Дівчина взяла картонну коробку, отриману поштою, відірвала від неї шматок, написала на ньому слова: "Шукаю чоловіка" і вийшла на вулицю. Ролик був опублікований у TikTok і з моменту публікації набрав понад 10,9 млн переглядів.

За словами Кароліни, яка працює актрисою і моделлю, їй було кумедно спостерігати за реакцією людей, які проходили повз. Вона була здивована тим, як багато перехожих підтримали її вчинок.

"Я не очікувала такої реакції. Люди стали просто підтримувати мене", — сказала вона.

Американка зазначила, що вона повідомить усьому світу, коли знайде "того самого" Фото: TikTok/karolinageits

Американка сказала, що люди надсилали їй свої анкети для потенційного перегляду. Видання зазначає, що дівчина все ще продовжує пошук своєї другої половинки.

Це не перший випадок, коли Гейтс виходить на вулиці Нью-Йорка. У її профілі в TikTok, що налічує понад 57 тисяч підписників, є схожі відеоролики з картонними табличками "Потрібні гроші для Cartier" і "Потрібні гроші для Chanel". Реакція інших користувачів TikTok переважно позитивна. Багато хто подякував їй за унікальну ідею.

"Знаєте що… це може спрацювати LOL", — написав один із користувачів.

Американка зазначила, що рада тій підтримці, яку вона отримала в інтернеті, і що вона повідомить усьому світу, коли знайде "того самого".

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