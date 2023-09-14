Їхав на старому авто: пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік (фото)

Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

82-річний пенсіонер Роджер Воттс із Норвіча примудрився заблукати в Лондоні (Велика Британія) і кілька годин намагався вибратися зі столиці Англії, але випадково проїхав через зону наднизьких викидів (ULEZ). Він був шокований, отримавши штраф у розмірі 800 фунтів стерлінгів (36 840 гривень). Про це пише Daily Star.

Чоловік їхав до Дорсета, коли його супутниковий навігатор помилково спрямував його до столиці.

У підсумку британець заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту, забувши про те, що нещодавно розширена зона наднизьких викидів (ULEZ) призведе до великих штрафів через його Seat Altea.

"Я не був у Лондоні з 70-х років, тому, коли я заблукав, у мене просто не було досвіду, щоб вибратися. У підсумку я проїхав через зони ULEZ", — сказав він.

Видання зазначає, що така система була запроваджена мером Лондона Садіком Ханом для зниження рівня забруднення повітря і 29 серпня цього року була поширена на всі райони Лондона.

Чоловік проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через його стару марку автомобіля Фото: SWNS

З водіїв старих автомобілів стягується плата в розмірі 12,50 фунтів стерлінгів на день, а за несплату може бути накладено штраф у розмірі 180 фунтів стерлінгів. Однак Воттс, у якого в підсумку пішло дев'ять годин на те, що повинно було зайняти чотири години, заявив, що штраф було збільшено до £810 компанією Transport for London (TfL), оскільки він не сплатив його протягом пільгового періоду.

Він також стверджує, що внаслідок цієї насиченої поїздки він витратив близько 300 фунтів стерлінгів на паливо і тепер турбується про свою платоспроможність.

"Мені сказали, що штрафи зростатимуть, тож це ще не кінець. Єдине, що я можу зробити, — це спробувати отримати якусь допомогу, тому я звернувся в Citizen's Advice, де мені дали контактні дані юридичної групи. Це дуже напружує, оскільки я не можу зібрати необхідну для оплати суму грошей, і це забирає в мене багато часу. Однак я збираюся боротися до кінця — ці великі компанії вважають, що ніхто не може їх зачепити, — але їм доведеться пройти цей шлях до кінця", — заявив пенсіонер.

Раніше Фокус писав, що британець застряг у фургоні за 100 метрів від берега. Водій мікроавтобуса спробував сховатися на єдиній сухій ділянці землі, що залишилася, поруч із сараєм.

Також стало відомо, що чоловік катався містом із величезним биком усередині. Видовище налякало автомобілістів. Люди боялися, що такий спосіб перевезення може бути небезпечним для учасників дорожнього руху.