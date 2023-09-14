Зірвав великий куш: чоловік виграв у казино, але замість грошей отримав штраф

Переможець провів близько 7 годин у розважальному закладі та порушив одне просте, але важливе правило.

Перебуваючи на Кіпрі, громадянин Туреччини Мустафа Ераслан виграв велику суму грошей у казино. Однак замість довгоочікуваного призу йому висунули звинувачення і наклали штраф. Про це пише Cyprus Mail.

Причина полягає в тому, що туркам заборонено відвідувати казино на півночі острівної держави. Чоловік порушив це правило, провівши близько 7 годин у розважальному закладі "Merit" і вигравши при цьому 78 540 євро. Замість отримання довгоочікуваного призу йому висунули звинувачення і наклали штраф у розмірі близько 700 євро.

Ба більше, суддя Мурат Сойтач розпорядився почати розслідування щодо компанії "Merit", оскільки турку довелося сплатити "податок" у розмірі 9 410 євро з виграної суми. Однак компанія не має права стягувати гроші з відвідувачів. Тим більше турків-кіпріотів заборонено пускати в заклади такого типу. Частину грошового виграшу Мустафи Ераслана, що залишилася, передадуть у міністерство фінансів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.