Передбачення Нострадамуса на 2023 рік: від катастрофи на Марсі до канібалізму

Французький астролог близько 500 років тому склав майже 1000 передбачень майбутнього. Багато людей вважають, що його незвичайні теорії можуть збутися вже цього року.

Мішель де Нострадам, відомий також як Нострадамус, зробив низку тривожних прогнозів майбутнього у своїй книзі "Пророцтва", вперше опублікованій майже 500 років тому. Про це пише The Mirror.

У книжці, що містила 941 римований і лише один неримований чотиривірш, філософ склав список грандіозних пророцтв, які, на його думку, відбудуться на Землі в майбутньому. Більшість цих пророцтв не надто оптимістичні. Вони присвячені таким лихам, як чума, землетруси, повені, війни та вбивства.

Багато людей зі зрозумілих причин скептично ставляться до точності прогнозів Нострадамуса, проте вважається, що пророк з жахливою точністю передбачив кілька найбільших подій новітньої історії за кілька століть до їхнього настання. Дехто думає, що Нострадамус правильно передбачив прихід до влади Гітлера, вбивство Джона Кеннеді та теракти 11 вересня.

Серед пророцтв, опублікованих французом, є й такі, які можуть збутися у 2023 році.

Криза вартості життя може призвести до канібалізму

Унаслідок кризи вартості життя людям, можливо, доведеться вдатися до канібалізму, припустив Нострадамус. В одному з чотиривіршів він написав: "Так високо підніметься бушель пшениці, що людина їстиме своїх ближніх".

Судячи з вірша, їжа стане настільки дорогою — в його час "бушель пшениці" — що люди будуть змушені їсти один одного, щоб вижити. Це може здатися кошмарним сном, але, з огляду на астрономічний стрибок цін на багато основних харчових продуктів цього року, пророцтво не виходить за рамки можливого.

Криза вартості життя може призвести до канібалізму Фото: Celeste_Tam42

На початку цього року в інтернеті поширилися фотографії супермаркетів, які змушені "закривати на замок" сир "Чеддер". У якийсь момент ціни на харчові продукти обігнали рахунки за електроенергію, оскільки їхня вартість стрімко зростала.

Загадкова катастрофа на Марсі

Нострадамус написав загадкове пророцтво, в якому передбачив "небесну пожежу, коли згасне світло на Марсі". Дехто пов'язує це з планами технологічного магната Ілона Маска відправити пілотований космічний корабель на червону планету до 2029 року.

Однак спроби власника X, соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, колонізувати планету, на думку Нострадамуса, найімовірніше, не увінчаються успіхом. У своїх поетичних, але розпливчастих формулюваннях філософ припускає, що на Марсі станеться велика катастрофа, внаслідок якої "світло" на планеті згасне.

Видання зазначає, що на Марсі станеться велика катастрофа Фото: NASA

Однак це може бути пов'язано і з відкриттям, зробленим на початку цього року NASA після того, як в одному з кратерів планети було виявлено потенційне інопланетне життя. Марсохід Perseverance компанії Nasa виявив у кратері Jezero різноманітні органічні речовини, що, на думку експертів, свідчить про існування в минулому складнішої системи, ніж передбачалося раніше.

Зміна клімату може призвести до сильних посух і повеней

Це вже відбувається в багатьох країнах світу, Нострадамус бачив, що весь світ зачеплять величезні зміни погоди. Він сказав: "Суха земля стане ще більш висушеною, і будуть великі повені, коли буде видно веселку".

У Великій Британії цього місяця люди пережили сильну спеку, побивши кілька рекордів. Не важко уявити, що в майбутньому ця проблема стане дедалі серйознішою, і весь світ буде одночасно страждати від посух і повеней.

"Великі зміни" призведуть до страшних катастроф

Це ще одне поетичне, але неясне передбачення французького астролога. Люди розходяться в думках щодо його інтерпретації. Нострадамус писав: "Рано чи пізно ви побачите великі зміни — страшні катастрофи й відплату".

Люди розходяться в думках щодо інтерпретації деяких пророцтв Фото: Libriproibiti

У світі, що швидко прогресує, здається, що "великі зміни" відбуваються постійно — від політичних зрушень до екологічних катастроф. І, ймовірно, і те, й інше може стати причиною "жахів і помсти".

В інших чотиривіршах він припускає, що великі зміни викликані великомасштабними громадянськими заворушеннями.

Раніше Фокус повідомляв, що Нострадамус передбачив смертоносну спеку в Європі у 2023 році. Чергове передбачення французького астролога швидше за все збулося.

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