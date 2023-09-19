Здивувала кухарів: туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок (відео)

Відвідувачі були приголомшені, коли туристка звільнила ракоподібне, перш ніж його приготували кухарі відомого ресторану на Середземному морі.

Жінка разом із чоловіком відпочивала в Італії та замовила в шикарному ресторані лобстера за 200 доларів (7 371 гривню), а потім зробила найнесподіваніший вчинок. Про це пише The Mirror.

Любителька тварин обідала на середземноморському острові Сардинія, коли, здивувавши всіх, вона запитала, чи не буде ракоподібному боляче, якщо його скинути з висоти.

Жінка замовила в шикарному ресторані лобстера за 200 доларів (7 371 гривню), а потім зробила зі своєю стравою щось несподіване.

Відвідувачі були приголомшені, коли туристка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлене кухарями відомого ресторану на Середземному морі. Жінка прийшла до закладу Gente di Mare в Гольфо-Аранчі на італійському острові Сардинія разом зі своїм чоловіком. Вона замовила лобстера з лінгвінами по-каталонськи.

"Спочатку я подумав, що вона жартує. Потім я зрозумів, що жінка була налаштована серйозно і хотіла зробити добру справу", — розповів Антоніо Фазоліно, який є співвласником ресторану разом зі своїм братом Джанлукою.

Італієць розповів, як він дістав лобстера з акваріума, а потім зважив його на кухні. Він назвав вагу — майже два кілограми — і ціну: 200 доларів (7 371 гривню). Потім живого морського мешканця винесли в прозорому відрі й поставили поруч зі столом подружжя.

Жінка замовила лобстера з лінгвінами по-каталонськи Фото: Jam Press

Туристка запитала, чи не може тварина "поранитися", якщо її скинути з висоти. Отримавши запевнення від присутніх, що з лобстером нічого не трапиться, вона акуратно опустила його через металеві поруччя і викинула в море. Він одразу ж поплив.

"Бачачи її радість і хвилювання, я теж був зворушений. Вона була дуже щаслива і рада, що змогла виконати це бажання, і ми були щасливі разом із нею", — додав Антоніо.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.