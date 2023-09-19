Жодних слідів: зниклий винищувач F-35 міг пролетіти сотні миль без пілота

Військові детективи намагаються знайти зниклу машину, яку було покинуто після того, як пілот поспіхом покинув винищувач вартістю 65 млн фунтів стерлінгів.

У США зниклий військовий літак вартістю 65 млн фунтів стерлінгів міг пролетіти сотні миль після катапультування пілота. Американські ВПС мають намір шукати свій зниклий винищувач F-35. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що жодних слідів літака досі не виявлено. Він може пролетіти ще сотні миль без пілота.

Військові детективи намагаються знайти зниклу машину, яку було покинуто після того, як пілот поспіхом покинув винищувач вартістю 65 млн фунтів стерлінгів. Востаннє літак був помічений над Південною Кароліною.

Те, що сталося, було названо "казусом", який може обійтися армії США в мільйони. За словами військових, їхні відомості про літак наразі "обмежені".

Нові дослідження системи автопілота показали, що після катапультування машина може пролетіти ще кілька кілометрів, а експерт Центру досліджень безпеки Hauge Фредерік Мертенс заявив, що літак може летіти кілька годин.

"Історично склалося так, що літак без пілота може пройти великий шлях на автопілоті", — заявив він.

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Пілот літака, на щастя, не постраждав після катапультування. Неназваного військовослужбовця доправили до найближчого медичного центру в стабільному стані.

Наразі в районі озер Moultrie і Marion ведуться пошукові роботи. Жителів Чарльстона і Колумбії просять повідомляти ВПС США будь-яку наявну у них інформацію. Американські військові звертаються по допомогу до громадськості й просять про співпрацю.

"Літак є "стелсом", тож він має різні покриття та різні конструкції, які приносять ускладнення для його виявлення", — сказав Джеремі Гаггінс з Об'єднаної бази Чарльстон.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".