Вдала інвестиція: чоловік виграв 50 доларів, які принесли йому ще $4 млн (фото)

Переможця довелося переконувати в тому, що він дійсно виграв величезний джекпот.

У США 54-річний житель штату Мічиган виграв у лотерею 50 доларів США і використав їх для купівлі іншого білета, який приніс йому джекпот у розмірі 4 млн доларів США. Про це пише UPI.

Видання зазначає, що чоловіка довелося переконувати в тому, що це справді реальність.

54-річний житель округу Кент розповів представникам Мічиганської лотереї, що він перебував на заправці Citgo на Плейнфілд-авеню в Гранд-Рапідс, коли вирішив використати свій виграш, щоб зіграти ще раз.

"Я виграв $50 у миттєвій грі та хотів реінвестувати свій виграш. У магазині не було білетів за 50 доларів, тому я вирішив купити білет за 30 доларів", — сказав гравець.

Американець обрав лотерею Millionaire's Club.

"Коли я стер захисний екран квитка і побачив, що виграв 4 млн доларів, то насамперед зателефонував своєму братові. Він сказав, щоб я переконався, що це не один із тих лотерейних білетів, які дурять людей. Я перевернув його і прочитав дрібний шрифт на звороті. Коли я переконався, що це справді не розіграш, я зателефонував у лотерею, щоб вони теж підтвердили виграш", — згадує переможець.

Американець обрав лотерею Millionaire's Club Фото: Michigan Lottery

За словами переможця, він планує використовувати свій приз для оплати рахунків і подорожей.

"Виграш все ще здається нереальним, але я думаю, що все стане зрозумілим, коли я отримаю свій приз", — сказав гравець.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.