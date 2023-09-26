Хитра головоломка: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти коня без хвоста

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому.

У новій хитрій головоломці людям пропонується виявити коня без хвоста всього за 5 секунд. Видання The Mirror пропонує вам перевірити свій зір.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі та мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

На перший погляд, зображення з журналу Jagran Josh може здатися складним. Коней на картинці так багато, що очі розбігаються, і ви не знаєте, куди дивитися. Ваше завдання ускладнене тим, що на його виконання у вас є всього 5 секунд, щоб знайти тварину без хвоста.

Невелика підказка, щоб заощадити час, розділіть зображення на зручні ділянки. Стовпці або рядки мають допомогти вам знайти коня без хвоста.

Спробуйте знайти коня без хвоста Фото: Jagran Josh

Найімовірніше, ця головоломка стане справжньою перевіркою вашої спостережливості. Чи вдалося вам виявити потрібну тварину за цей час?

Вітаємо, якщо ви помітили коня без хвоста, значить, ви володієте ідеальним зором і готові до подібних перевірок. Якщо вам потрібна правильна відповідь, то подивіться наступну картинку.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Jagran Josh

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.