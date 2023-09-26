Не могла знайти роботу: уряд США вважав жінку мертвою останні 17 років (фото)

Жінка, яку протягом майже двох десятиліть помилково вважали померлою, розповіла, що це зіпсувало все її життя. Вона іноді називає себе "привидом".

Маделін-Мішель Картен каже, що її життя перетворилося на "кошмар", оскільки уряд США вважав її мертвою протягом останніх 17 років, через що вона не могла знайти роботу або купити будинок. Про цю незвичайну історію згадало видання Daily Star.

Жінка, яку протягом майже двох десятиліть помилково вважали померлою, розповіла, що це зіпсувало все її життя.

Маделін-Мішель Картен із Сент-Луїса, штат Міссурі, жива і здорова, але протягом останніх 17 років уряд США вважав, що вона померла. Жінка іноді називає себе "привидом". Уперше вона розповіла про дивний інцидент 2007 року, коли навчалася в Університеті Вебстера за спеціальністю "Підприємництво та бізнес-технології". Тоді їй було відмовлено у фінансовій допомозі, оскільки вона була зарахована до мертвих.

За словами Медлін, кредитор навіть надіслав їй документи, в яких було зазначено, що вона "померла". У кредитних звітах значилося те саме.

Уперше вона розповіла про дивний інцидент 2007 року Фото: Daily Star

Через майже два десятиліття ситуація тільки погіршилася. Американка розповіла, що все, що відбувається, це "кошмар корупції". Уряд не може розв'язати її проблему. За її словами, через помилкову смерть їй було відмовлено в іпотечному кредиті, внаслідок чого вона не змогла придбати житло.

"Це зіпсувало все моє життя. Це вплинуло на мене у фінансовому плані. Якби я захотіла купити будинок, цього не сталося б", — стверджує вона.

Жінка навіть не може зберегти роботу.

"Це просто питання, коли мій номер соціального страхування наздожене мене, і тоді вони повинні будуть мене відпустити... Відділ кадрів не зможе видати мені зарплату", — пояснила вона.

Уряд не може розв'язати її проблему Фото: Daily Star

За даними Консультативної ради із соціального забезпечення, щороку до 12 000 осіб, які проживають у США, помилково вважаються померлими. Це може статися внаслідок простої помилки, наприклад, неправильного введення номера в картотеку смертей Ради, але результат може бути катастрофічним для життя людей.

У 2019 році Маделін подала позов до суду, вимагаючи від Адміністрації соціального забезпечення та інших державних установ відшкодування збитків у розмірі 12 млн доларів. Однак суддя зрештою відхилив позов, оскільки "уряд має суверенний імунітет".

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