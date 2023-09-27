Максимальна користь: робот-масажер зі ШІ відкриває нові можливості для людини (фото)

Компанія Phillonlabs витратила понад два роки на створення робота Phill, який має підняти оздоровчі технології на новий рівень. Удосконалений штучний інтелект робота дає йому змогу вивчати та запам'ятовувати ваші вподобання в масажі, роблячи кожен сеанс унікальним та індивідуальним.

Компанія Phillonlabs представила робота-масажера Phill. Це передове терапевтичне рішення, призначене для спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя і бажають отримувати щоденну користь від масажу, не виходячи з дому. Про це пише Fox News.

Phill також може вільно стояти поруч із вашим ліжком, але на цьому всі його плюси не закінчуються. Основною особливістю робота є штучний інтелект, який керуватиме процесом з максимальною користю для організму людини.

Багато людей шукають способи розслабитися і зарядитися енергією. Але як це зробити, якщо ми зайняті роботою, сім'єю та іншими обов'язками? Саме в цей момент на допомогу і приходить робот-масажист Phill.

Переломний момент у світі оздоровлення

Більшість людей пробували масажні крісла, направляли на хворі місця теплові гармати та вдавалися до інших видів альтернативного масажу, щоб позбутися болю. Однак робот Phill — це перший у світі масажний робот зі штучним інтелектом, що обіцяє неперевершений масаж з урахуванням індивідуальних потреб і переваг.

На фотографіях Phlll ви можете подумати, що це складний хірургічний інструмент, але це не так. Його головна перевага полягає в тому, що він розроблений таким чином, щоб розташовуватися поруч із вашим ліжком, поєднуючи в собі найкращі дизайнерські та функціональні рішення. Тільки уявіть, як ви лягаєте на ліжко машина робить вам тайський масаж спини.

Робот поєднує в собі найкращі дизайнерські та функціональні рішення Фото: Philonlabs

Удосконалений штучний інтелект робота дає йому змогу вивчати та запам'ятовувати ваші вподобання в масажі, роблячи кожен сеанс унікальним та індивідуальним. У той час як звичайні масажні пристрої пропонують стандартні функції, Phill адаптується, навчається і дає рекомендації, щоб кожен масаж був не тільки ефективним, але й приємним.

Інновації та релаксація

Phill має дивовижний радіус дії в 35 дюймів у поєднанні із зусиллям у 15 фунтів (6,8 кг). Це означає, що він не тільки знає, як дістатися до важкодоступних місць, а й забезпечує оптимальний тиск.

Якщо говорити про зовнішній вигляд, то робота можна використовувати як сучасний предмет меблів. Витончений дизайн Phill не тільки привертає увагу, він ще й доволі практичний. Його запатентований складаний кронштейн легко перетворюється на зручну тумбочку для спальні.

Phill оснащений різними насадками

Однак робот має й інші корисні якості. Він оснащений різними насадками. Машина може підлаштуватися практично під будь-який тип масажу, все залежить тільки від людини. Будь-хто може отримати глибокий масаж кульками або просто легкі дотики.

Прилад оснащений першокласними датчиками, потужними моторами і новітніми мікроконтролерами Фото: Philonlabs

Прилад оснащений першокласними датчиками, потужними моторами та новітніми мікроконтролерами, що забезпечують плавний і точний масаж. Налаштувати його — простіше простого. Просто під'єднайте його до мережі, синхронізуйте з додатком Phill App, і все готово.

Хоча цей пристрій здається дуже корисним і потрібним, будь-який охочий повинен буде внести передоплату в розмірі 2 000 доларів на сайті Indiegogo, щоб зарезервувати одного з них.

Компанія Phillonlabs витратила понад два роки на створення Phill, що свідчить про їхнє прагнення об'єднати оздоровчі технології з технологіями. Однак, як і у випадку з будь-якими іншими технологічними дивами, це супроводжується як захопленням, так і скептицизмом.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку. Співробітники медустанови переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою з сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.