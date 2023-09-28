Провісники апокаліпсиса з майбутнього: як "мандрівники в часі" змінювали свідомість людей

Світ чув багато гучних, а подекуди й скандальних історій про людей, які нібито змогли порушити часові кордони та опинитися в іншій епосі. Подібних розповідей нині досить багато, але серед них є ті, про які говорять набагато частіше.

Подорож у часі — це тема, яка десятиліттями привертає увагу вчених, фантастів і допитливих умів. Це поняття викликає масу запитань і стає джерелом нескінченних теорій змов. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька дивовижних історій про людей, які називали себе "мандрівниками в часі".

В останні роки соціальні мережі, такі як TikTok, привнесли нове життя в цю стару ідею, даючи "мандрівникам у часі" платформу для своїх дивовижних історій.

Світ чув багато гучних, а подекуди й скандальних історій про людей, які нібито змогли порушити часові кордони й опинитися в іншій епосі. Часто в них помічали гаджети, яких на той час просто не було, або ж які виділялися зовнішнім виглядом. Таких історій зараз досить багато, але серед них є ті, про які говорять набагато частіше.

Вісник апокаліпсиса з 2036 року

Одним із найвідоміших "мандрівників у часі" був Джон Тайтор. У 2000 році уми американців захопила історія чоловіка, який нібито прибув із 2036 року. Він називав себе солдатом і попереджав, що світ буде знищений комп'ютерним вірусом.

За короткий час Джон зробив безліч диких заяв про катастрофічні події 2004 року і наступних років, включно з ядерною війною. Деякі люди стверджували, що чоловік зміг навіть передбачити теракти 11 вересня 2001 року в Америці. Але це були далеко не всі його прогнози. Він також стверджував, що у 2005 році в США почнеться громадянська війна, в результаті якої країна буде розділена на п'ять регіонів, а закінчиться все короткою Третьою світовою війною. Про це згадує The Sun.

"Я не ставлю перед собою мету, щоб мені повірили. Розкрию вам маленький секрет: у майбутньому вас ніхто не любить. Ми вважаємо вас поколінням ледачих, егоцентричних і вкрай неосвічених баранів. Думаю, це має хвилювати вас більше, ніж моя персона", — пояснював Тайтор.

Цей прилад Джон Тайтор називав машиною часу Фото: John Titor

"Солдат з майбутнього" остаточно зник з інтернету 2005 року, коли його прогнози один за одним виявлялися хибними. У 2008 році приватні детективи встановили, що ні самого Джона Тайтора, ні його сім'ї не існувало. Єдиною людиною, яка підтвердила існування чоловіка, був його адвокат Ларрі Хабер.

Ця історія отримала безліч шанувальників і була піддана дослідженню науковою спільнотою. Більшість учених вважає Джона Тайтора шахраєм або містифікатором.

"Проєкт Пегас"

Ендрю Босіаго стверджував, що в дитинстві брав участь у секретному урядовому проєкті під назвою "Пегас". За його словами, вчені активно досліджували можливості подорожі в часі. Його розповіді викликали інтерес у ЗМІ, але не були підтверджені незалежними джерелами.

У 2004 році адвокат із Сіетла Ендрю Босіаго публічно стверджує, що у віці від 7 до 12 років він брав участь у секретній урядовій програмі США з телепортації та переміщення в часі в рамках таємного експерименту DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) під назвою "Проєкт Пегас".

Програма, що почалася в 1970-х роках, використовувала у своїх експериментах дітей, оскільки вони могли добре адаптуватися "до навантажень, пов'язаних із переміщенням між минулим, сьогоденням і майбутнім". Босіаго стверджував, що він п'ять або шість разів побував у театрі Форда в ніч убивства президента Авраама Лінкольна і був зафіксований на фотографії в Геттісберзі 1863 року.

Хлопчик був зображений на фотографії в Геттісберзі 1863 року Фото: Pinterest

"Вони навчали дітей разом із дорослими, щоб перевірити чи є відмінності у впливі подорожей у часі на людей різного віку. І з'ясувалося, що в дітей була перевага перед дорослими з точки зору адаптації до напруги руху між минулим, сьогоденням і майбутнім", — розповідав він журналістам.

Одного разу юний Ендрю став свідком збою в часі під час телепортації, що стався з іншим хлопчиком. У якийсь момент ноги дитини "відставали" на кілька секунд від її основного тіла, і це викликало в неї гострий біль.

"Він лежав і мучився від болю", — згадував Босіаго.

За його словами, після цього інциденту налаштування машини було скориговано, і подібних випадків більше не траплялося. У "Проєкті Пегас" брало участь близько ста осіб.

Подорож у 6000-й рік: чого очікувати людству

Чоловік із Великої Британії вважає себе "мандрівником у часі" і як доказ показав знімок із 6000-го року, який йому вдалося нібито особисто зробити. Про це згадує видання Mirror.

За словами британця, на той час телепортація стане буденністю, доступною кожному охочому. Однак у цьому новому вимірі доведеться залишатися невидимим, і люди не зможуть втручатися в хід історії, обмежуючись роллю спостерігачів.

Керувати суспільством будуть штучні інтелекти (ШІ), які виконують усі завдання без помилок і здатні розпізнавати людські емоції. Також вони можуть передбачати майбутнє, хоча конкретної мети для цієї функції, особливо за наявності машини часу, чоловік не уточнив. За його словами, знищення людства не планується. Люди можуть навіть досягти цифрового безсмертя, завантажуючи свою свідомість у комп'ютер.

Найбільшою проблемою за словами мандрівника в часі було перенаселення, але її вдалося вирішити. До 6000 року люди навчилися зменшитися в розмірах, живучи в більш компактних умовах і споживаючи менше ресурсів, що нагадує сюжет із голлівудського фільму "Коротше" з Меттом Деймоном.

Британцеві вдалося зробити фотографію одного з міст, однак вона розмита. Він не розкриває, про яке саме місце йдеться, стверджуючи, що це може суттєво вплинути на перебіг майбутніх подій.

Соцмережі та TikTok

З появою соціальних мереж, таких як TikTok, теорії про подорож у часі отримали новий імпульс. Люди почали викладати короткі відеоролики, на яких, за їхніми твердженнями, можна побачити аномалії часу. Однак більшість таких відео можна пояснити технічними помилками, монтажем або оптичними ілюзіями.

Крім того, з'являтимуться профілі людей, які називають себе "мандрівниками в часі" і роблять короткі прогнози щодо майбутнього людства. Найвідомішим із них наразі є Ено Аларік.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Загадковий користувач TikTok, відомий також під ніком @theradianttimetraveller, набрав понад 630 тисяч передплатників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними й набирають тисячі та мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Наукове пояснення є у кожного випадку

Міфи та історії про мандрівників у часі продовжують заворожувати суспільну уяву. Але важливо пам'ятати, що наукове пояснення є у кожного випадку. Багато з тверджень про подорожі в часі можуть бути пояснені дослідженнями, фотомонтажем, містифікаціями або навіть суто фантастичною природою.

Подорож у часі залишається темою для наукових і фантастичних досліджень, але досі лишається в рамках міфів та фольклору.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.