Узяла на пам'ять: туристці загрожує ув'язнення за "крадіжку" каміння в Туреччині (фото)

Під час аналізу експерти визначили, що два з трьох каменів являють собою мармурові "шматки підлогового покриття", а третій камінь є "архітектурною прикрасою".

28-річна Кім Мергітс з Антверпена (Бельгія) була звинувачена в крадіжці археологічних артефактів після того, як взяла три камені під час одноденного відпочинку в Манавгаті, місті на сході Анталії (Туреччина). Про це пише LadBible

Жінку, яка подорожувала разом зі своїм партнером Ворром, зупинили в аеропорту та затримали. Тепер Кім повинна буде виплатити великий штраф або ж їй загрожує тюремне ув'язнення.

За наявними даними, туристка взяла три камені та поклала у валізу до решти речей з наміром відвезти їх додому і покласти у свій акваріум. Жінку затримали в аеропорту. Камені відправили до Провінційного управління культури і туризму Анталії для проведення аналізу в музеї Анталії.

Експерти визначили, що два з трьох каменів являють собою мармурові "шматки підлогового покриття", а третій камінь є "архітектурною прикрасою". Аналіз показав, що вони дійсно підпадають під захист турецького закону про збереження культурних і природних цінностей. Отже, їх не можна вивозити з країни.

Жінку підозрюють у контрабанді археологічних каменів Фото: Sky News

Мергітс залишається під вартою в Туреччині в очікуванні судового розгляду.

Видання зазначає, що туристці вдалося "зв'язатися із суддею". Вона з'ясувала, що її підозрюють у контрабанді археологічних каменів. Згідно з даними Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Туреччина суворо регулює і карає людей, визнаних винними в шахрайстві у сфері "експорту культурних цінностей і стародавніх артефактів".

"Ми усвідомлюємо, що припустилися помилки та зробили щось, що не відповідає закону, але ми просимо накласти штраф. Ми готові його сплатити, сума не має значення. Ми визнаємо нашу неправомірну дію. Тепер на нас чекає суворе покарання", — розповіла Кім Sky News.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.