Житло "гідне казок": у Шотландії здають в оренду будинок Шрека на болоті (фото)

На гостей чекають смачні вафлі вранці та природний ландшафт у відокремленому будинку, розташованому в лісі.

Компанія Airbnb, що надає послуги з оренди житла, оголосила про те, що в жовтні мандрівники зможуть забронювати житло "гідне казок". Про це пише Insider.

Дім на болоті з фільму DreamWorks Animation "Шрек" буде доступним лише в останні вихідні в жовтні. Отримати житло може будь-яка людина. Проживання буде безплатним якщо компанія схвалить саме ваш запит.

На гостей чекають смачні вафлі вранці та природний ландшафт у відокремленому будинку, розташованому в лісі. Єдине, що може викликати незручності — це санвузол, який розташований за 20 метрів від житла.

Житло виглядає, як студії з двома ліжками та однією ванною кімнатою Фото: DreamWorks/Airbnb

Оголошення про здачу болота в оренду нібито написав найкращий друг і нерозлучний друг Шрека Осел. Саме він вказаний як господар студії з двома ліжками та однією ванною кімнатою.

"Розташоване в глибині лісів Шотландського нагір'я і прикрашене затишними зручностями, накопиченими Шреком за довгі роки, болото пропонує усамітнення, подібного якому немає ніде. Цей оазис, вкритий мохом і каламутною водою, — ідеальне місце, де можна сховатися від сільського життя і долучитися до краси природи", — написав він в оголошенні.

Житло буде доступне тільки в останні вихідні в жовтні Фото: DreamWorks/Airbnb

Навколо болота, розташованого в Хайленд-Совет (Шотландія), прокладено стежки для дослідження та безкрайню природу для пікніків. Для зручності гостей на території готелю працює консьєрж.

Видання зазначає, що на платформі бронювання житла також представлено інші унікальні місця проживання, як-от будинок із черепашок, будиночки на деревах і переобладнані зернові елеватори.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 8 років жив у різних машинах і збирав на будинок. Ніколас Бауер довгі роки жив, змінюючи транспортні засоби, в яких йому доводилося ночувати посеред пустелі. За цей час він накопичив пристойну суму і зміг подарувати житло для своєї сім'ї.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.