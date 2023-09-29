Повернувся, а вона з іншим: чоловік кинув дівчину під час їхнього другого побачення

Хлопець відлучився до вбиральні, а після повернення помітив, що його супутниця сидить за столиком з іншим чоловіком і більше не реагує на його присутність.

Чоловік, який вирішив не називати свого імені, розповів, що кинув свою супутницю на другому побаченні, коли побачив, що вона не поважає його. Люди, які дізналися про цю історію в соцмережах, кажуть, що йому вдалося "ухилитися від кулі" у стосунках із нею. Про це пише The Mirror.

На першому побаченні або під час знайомства може бути ніяково або людина здасться вам непривабливою, але один чоловік поділився іншим незвичайним випадком на форумі Riddit. Хлопець розповів, що кинув свою супутницю після того, як побачив, що вона нешанобливо поставилася до нього в барі, поки він відлучився в туалет. Він зізнався, що просто пішов додому і залишив її там саму.

Пара була на їхньому другому побаченні, і здавалося, що все йде добре, але пізніше чоловік був шокований вчинком дівчини. Вони пішли в місцевий бар і все було нормально, поки хлопець не відлучився в туалет. Повернувшись він виявив, що його супутниці за столиком уже немає. Замість очікування свого супутника, вона сіла за інший столик і базікала з кимось, залишивши свого супутника на самоті на 10 хвилин. Розлютившись на її сумнівний етикет, він вийшов з бару і залишив її з іншим чоловіком.

"Ми пішли в місцевий бар, цілувалися, обіймалися, танцювали, трималися за руки. Наступної миті я встаю, щоб піти в туалет, а коли повертаюся, вона сидить за іншим столиком із хлопцем і розмовляє з ним. Ми дивимося одне одному в очі, вона не подає сигналу, щоб сказати мені, що їй потрібно п'ять хвилин, і не махає мені рукою. Я чекав, як мені здалося, хвилин 10, сидячи на самоті за столом. Нарешті я вирішив встати та піти", — пояснив він.

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Наступного дня чоловік написав повідомлення своїй супутниці, щоб сказати, що його турбує, що вона почала спілкуватися з іншими хлопцями, поки вони були на побаченні, але відповіді не було.

Користувачі форуму підтримали вчинок чоловіка.

"Те, що вона зробила, було грубо. Вона побачила вас, вирішила проігнорувати й залишити вас одного на 10 хвилин, поки вона розмовляла з іншим чоловіком. Не у вашій владі було підійти та представитися тому, з ким вона вирішила поспілкуватися. Ви ухилилися від кулі", — написав один із них.

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