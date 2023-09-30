Моторошний ярмарок у Німеччині: покинутий парк атракціонів отримає нове життя (відео)

Парк закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були пописані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Парк розваг Шпреєпарк у Німеччині приймав мільйони людей, але все зіпсувала схованка з наркотиками, виявлена всередині атракціону "Летючий килим". Це стало причиною закриття парку. Він швидко перетворився на "примарний ігровий майданчик" для міських дослідників. Про це пише Daily Star.

Колись через турнікети Шпреєпарку проходили мільйони відвідувачів, але зараз він став схожий на апокаліптичну пустку з фільму жахів.

Давно занедбаний тематичний парк у Берліні, відкритий 1969 року, довгі роки залишався покинутим і зарослим. Його моторошні обриси слугували "примарним ігровим майданчиком" для міських дослідників. Парк площею 56 акрів закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів.

Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували. Хиткі рейки американських гірок, що ведуть у тунелі, були настільки проржавілими, що здавалося, ніби вони ведуть до вірної смерті.

Хиткі рейки американських гірок Фото: скриншот/YouTube

У 1990-х роках парк перейшов під управління ексцентричного оператора парку розваг Норберта Вітте. Разом зі своєю дружиною Пією він спробував вдихнути в нього нове життя, додавши нові атракціони та впровадивши нові функції. Однак кількість відвідувачів так і не відновилася, і 2002 року парк був змушений закритися, накопичивши боргів майже на 13 млн фунтів стерлінгів.

Не бажаючи визнавати поразку, Вітте вирішив "відремонтувати" шість найпопулярніших атракціонів у межах нової концепції розвитку Шпреєпарку. Атракціони Baby Flight, Butterfly, Fun Express, Jet Star, Spider і Flying Carpet були покладені в транспортні контейнери. Замість того, щоб знайти своїх господарів у Лімі (Перу), атракціони відправили назад до Німеччини, де поліція виявила 167 кг кокаїну на суму 14 млн фунтів стерлінгів, захованих у щоглі "Летючого килима". Вітте відсидів чотири роки у в'язниці, а його син Марсель, як і раніше, перебуває за ґратами, відбуваючи 20-річний термін за контрабанду наркотиків.

Гігантське червоне колесо огляду демонтували 2021 року Фото: скриншот/YouTube

Після закриття парк став популярним місцем для міських дослідників і порушників, тут проводилися різноманітні перформанси та разові заходи. У 2011 році в цьому "моторошному місці" знімали фільм "Ханна".

Нині територія, що примикає до річки Шпреє, залишається під замком, хоча до того, як 2014 року парк викупила адміністрація Берліна, у вихідні проводилися екскурсії.

Однак у серпні того ж року більшу частину парку було знищено двома пожежами. Наразі Шпреєпарк перебуває в стадії масштабної реконструкції, тривають роботи з перетворення його на екологічний парк, а культове колесо огляду, яке було демонтовано 2021 року, буде відновлене до 2026 року.

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